Mercato Napoli, Beukema ad un passo: si attende solo l’ufficialità

Il Calciomercato si infiamma con un colpo da maestro: Sam Beukema è virtualmente un nuovo pilastro del Napoli. Un’operazione condotta con abilità e determinazione ha portato alla fumata bianca, con lo scambio di documenti tra il club partenopeo e il Bologna in queste ore a sigillare un accordo che era nell’aria ma che ha richiesto una limatura finale per concretizzarsi. L’eco di questa trattativa risuona forte, segnalando l’ennesima mossa strategica di un Napoli sempre più proiettato verso il futuro e deciso a rinforzare ogni reparto con elementi di spicco.

Un epilogo trionfale

Le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano già preannunciato l’imminente chiusura dell’affare. La nostra redazione aveva anticipato l’ultima offerta dei campioni d’Italia: 30 milioni di euro di base fissa, impreziositi da 2 milioni di bonus. Una proposta generosa, ma che si scontrava con la richiesta del Bologna, irremovibile sui 31 milioni di euro più bonus. Sembrava una distanza minima, eppure capace di generare una fase di stallo. La perseveranza e la ferma volontà del Napoli di assicurarsi le prestazioni del difensore olandese hanno però prevalso. Quell’ultimo milione, che sembrava un ostacolo insormontabile, è stato finalmente colmato, aprendo la strada all’ufficialità. L’accordo è stato raggiunto e Beukema è ora pronto a varcare la soglia del centro sportivo azzurro per le visite mediche, fissate già per la giornata di domani. Un’attesa che sta per finire, con i tifosi partenopei pronti ad accogliere il loro nuovo beniamino.

Il cuore dell’accordo: un contratto a salire

Mentre le discussioni tra i club procedevano a ritmo serrato, l’intesa tra il Napoli e Sam Beukema era già un capitolo chiuso. Il difensore ha sposato con entusiasmo il progetto del club partenopeo, siglando un’intesa quinquennale. Un contratto “a salire”, espressione della fiducia riposta nel potenziale del giocatore e della sua progressiva integrazione nel sistema di gioco azzurro. La prima stagione vedrà Beukema percepire un ingaggio netto di circa 2,5 milioni di euro, una cifra destinata a crescere progressivamente fino a raggiungere i 3 milioni di euro netti nell’ultima stagione. Un accordo che testimonia la lungimiranza della dirigenza napoletana nel costruire un progetto solido e duraturo, valorizzando i propri talenti e garantendo loro un percorso di crescita economico e professionale. Questo investimento non solo assicura al Napoli un difensore di qualità per il presente, ma getta anche le basi per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

