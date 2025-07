Lamine Yamal compie 18 anni, compleanno da favola: tantissimi invitati Vip

Oggi, 13 luglio 2025, Lamine Yamal compie 18 anni e arriva ufficialmente alla maggiore età. Nonostante la giovane età, ha già scolpito il suo nome nella storia del calcio moderno: è vincitore della Euro 2024, con due campionati di Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna, tutto prima dei 18 anni. Ha già superato ogni record di precocità: il più giovane ad esordire e segnare per la Spagna, e il più giovane marcatore della storia degli Europei. Il suo dominio statistico è reale: con oltre 36 partecipazioni attive tra gol e assist in Liga prima dei 18, ha doppiato il precedente record mondiale.

Un’escalation mozzafiato

In soli due anni nel calcio dei grandi, Yamal è diventato il simbolo del Barcellona: decine di chilometri coperti sulle fasce, dribbling ubriacanti, gol decisivi nei Clasico, e una media da veterano. In una sola stagione ha collezionato quasi 40 contributi tra gol e assist in 55 partite ufficiali, contribuendo in modo decisivo al treble spagnolo. È già ritratto come un caso unico, al pari di leggende come Pelé, con una maturità tecnica e mentale fuori dalle righe.

La festa e il mondo che lo acclama

Per celebrare il fatidico compleanno, Yamal ha organizzato una festa esclusiva a Olivella, nei pressi di Barcellona, suddivisa tra momenti familiari e un grande evento con circa 200 invitati, tra cui compagni di squadra e star internazionali come Ozuna, Bad Gyal, Bizarrap, Duki, oltre al driver Youtuber IShowSpeed e perfino Lewis Hamilton. Il party, influenzato da misure estrema privacy – vietati telefoni e location svelate solo all’ultimo momento – ha lasciato intendere che con Yamal si fondono già calcio e spettacolo.

Lamine Yamal destinato al Pallone d’Oro

Il futuro di Yamal è già segnato: dopo il Golden Boy e il Trofeo Kopa, e con una valutazione di mercato che ha sfondato i €200 milioni, è considerato uno dei candidati più solidi al Pallone d’Oro tra qualche stagione . Il suo marchio di fabbrica è il mix di visione tattica, rapidità, abilità nell’uno‑contro‑uno e freddezza sotto porta. Se riuscirà a rimanere concentrato, lontano dalle distrazioni e sostenuto da un ambiente equilibrato, potrebbe davvero scalare la storia del calcio mondiale.

