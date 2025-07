Juventus, le trattative per Kolo Muani e Conceicao entrano nel vivo: chi resta dei due

Il calciomercato estivo si infiamma e la Juventus è protagonista di manovre complesse, bilanciando ambizioni e vincoli economici. Mentre i riflettori si spengono sul Mondiale per Club, che stasera vedrà la finale tra Chelsea e PSG su Canale 5, l’attenzione della dirigenza bianconera si sposta su tre nomi chiave: Randal Kolo Muani, Sergio Conceiçao e Jadon Sancho. Le trattative sono in corso e il direttore sportivo, Comolli, è impegnato su più fronti per plasmare la rosa che affronterà la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, ore calde per definire il futuro di Kolo Muani e Conceicao

La permanenza di Randal Kolo Muani a Torino si preannuncia come una vera e propria partita a scacchi con il Paris Saint-Germain. Nonostante la Juventus si sia già cautelata con l’ingaggio a parametro zero di David, il desiderio di trattenere l’attaccante francese è palpabile. Tuttavia, le posizioni dei due club sono diametralmente opposte. La Juventus non intende sborsare cifre esorbitanti per l’ex Eintracht Francoforte, preferendo un nuovo prestito oneroso o un prestito con diritto di riscatto, escludendo categoricamente l’obbligo di acquisto o l’acquisizione a titolo definitivo. Il PSG, dal canto suo, è irremovibile e desidera incassare immediatamente almeno 40 milioni di euro per liberarsi del 26enne.

Sul fronte Sergio Conceiçao, le notizie sono decisamente più incoraggianti e le prossime ore saranno cruciali per la definizione dell’affare. Il Porto ha mostrato un’apertura significativa ad uno sconto, avvicinando le parti ad una soluzione. L’intesa per il tecnico portoghese sembra ormai prossima a essere ufficializzata per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, inclusi i bonus. Questa cifra, se confermata, rappresenterebbe un investimento importante ma sostenibile per la Juventus, che vedrebbe in Conceiçao il profilo ideale per guidare la squadra nel prossimo ciclo.

Sancho e l’attesa dello United: una trattativa con i nervi saldi

Infine, la situazione legata a Jadon Sancho richiede pazienza e nervi saldi. Il fantasista inglese ha chiaramente manifestato la sua priorità per la Juventus, un fattore non secondario che gioca a favore dei bianconeri. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane l’accordo tra il giocatore e il Manchester United in merito alla buonuscita. Solo una volta risolta questa questione interna, la trattativa per il suo cartellino potrà entrare nel vivo. I canali di dialogo tra i Red Devils e Comolli sono costantemente aperti, con l’obiettivo comune di trovare una quadra sul prezzo del giocatore, che gli inglesi valutano circa 20 milioni di euro. La Juventus non ha fretta e intende attendere il momento propizio per affondare il colpo. La strategia è chiara: non cedere a imposizioni ma negoziare con calma, sfruttando la volontà del giocatore e la necessità dello United di monetizzare. L’attesa è fiduciosa, con la speranza che la trattativa possa concludersi positivamente, portando a Torino un talento in grado di fare la differenza.

