Juventus attenta: le Big d’Europa puntano Yildiz, va blindato in fretta

La Juventus non ha alcuna intenzione di perdere il suo numero 10. Con Kenan Yildiz al centro del progetto, il club bianconero si prepara a blindare il talento turco per tenere lontane le tentazioni di mercato. Il contratto, già rinnovato l’estate scorsa fino al 2029, è ora pronto a essere riformulato e prolungato al 2030 con un ingaggio triplicato.

Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid: le grandi d’Europa hanno già posato gli occhi su Yildiz. Alla Continassa lo sanno, e proprio per questo vogliono muoversi in fretta. Il giocatore ha sempre dichiarato amore alla Juve, arrivando a imporsi per indossare la maglia numero 10 del suo idolo Del Piero, ma oggi non può più essere trattato come un giovane della Next Gen. È un titolare, un riferimento, un simbolo.

Dopo una prima parte di stagione da esterno con Thiago Motta, è stato Igor Tudor a riportarlo nel suo habitat naturale: il centro del gioco, alle spalle del centravanti. Da lì Yildiz ha mostrato tutto il suo repertorio: visione, tecnica, rifinitura. Un 10 autentico, tanto da farsi affiancare proprio da Del Piero, oggi suo consigliere personale. La Juve lo considera a tutti gli effetti il suo uomo immagine, come Yamal al Barcellona.

Il nuovo contratto che verrà proposto porterà lo stipendio fisso a 2 milioni, più bonus che potranno farlo salire fino a 3 milioni. Una crescita del 200%, che riflette il nuovo status del turco: non più una promessa, ma una colonna del futuro bianconero. Il rinnovo, inoltre, si incastra alla perfezione con l’accordo di sponsorizzazione con Adidas (valido fino al 2037), di cui Yildiz è testimonial.

La volontà reciproca è chiara: Yildiz vuole restare e la Juve vuole costruire su di lui la squadra del futuro. Il summit con gli agenti è atteso a breve: tutto è pronto per chiudere. Il ragazzo sogna una carriera alla Del Piero, e la Juve non vuole rischiare un addio traumatico come quello di Zidane. Il tempo dei dubbi è finito: Kenan Yildiz sarà il simbolo della nuova Juventus.

