Juventus, il nuovo colpo per l'attacco è clamoroso: le ultimissime

Il mercato della Juventus è in continuo fermento. Il nuovo Dg Comolli, dopo il colpaccio piazzato con l’acquisto di Jonathan David, non si ferma: è evidente l’intenzione del club bianconero di mettere a disposizione di Igor Tudor un attacco stellare. E a questo proposito, l’ultima notizia è veramente clamorosa.

Karim Adeyemi, infatti, torna prepotentemente nel mirino della Juventus, e questa volta lo scenario sembra più favorevole. Già lo scorso anno i bianconeri avevano tentato il colpo, senza riuscirci. Ora però il Borussia Dortmund è pronto ad ascoltare offerte, mentre l’attaccante tedesco guarda con maggiore apertura verso un’avventura in Serie A.

A facilitare il dialogo potrebbe essere anche l’amichevole in programma il prossimo 10 agosto a Dortmund, occasione ideale per accelerare i contatti. Il classe 2002 rispecchia perfettamente le caratteristiche ricercate dal nuovo corso tecnico guidato da Igor Tudor: giovane, esperto a livello europeo, ma con margini di crescita e valore potenziale elevato anche in ottica futura.

Giuntoli aveva bussato alla porta dell’entourage del giocatore un anno fa, ma ora la nuova dirigenza potrebbe trovarsi in condizioni più favorevoli per chiudere. Adeyemi ha sempre mostrato un occhio di riguardo per la Juventus e la Serie A, e i rapporti solidi tra i due club agevolano il dialogo. (continua dopo la foto)

La cifra richiesta dal Borussia si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro, un investimento importante ma compatibile con l’obiettivo di ringiovanire e rafforzare l’attacco bianconero. La trattativa si inserisce anche in un quadro più ampio che riguarda diversi attaccanti.

Il Borussia Dortmund, ad esempio, è in pressing su Sancho, che potrebbe liberare proprio il posto di Adeyemi nel reparto offensivo. Dal canto suo, la Juve continua a valutare il futuro di Vlahovic e a sondare alternative, ma Adeyemi rappresenta una soluzione concreta, credibile e coerente con la nuova visione tecnica e finanziaria del club.

