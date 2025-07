Roma, sempre più vicino il primo grande colpo: Gasperini può sorridere

Roma, il progetto Gasperini ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato aspettative importanti, soprattutto sul piano del gioco e della qualità in mezzo al campo. L’arrivo di Massara come nuovo uomo mercato ha accelerato le operazioni, con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza delle ambizioni. Ora, il primo grande rinforzo in vista potrebbe arrivare direttamente dal Brasile.

Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000, è il nome in cima alla lista di Gasperini per rafforzare il centrocampo della Roma. Dopo l’ottimo Mondiale per Club disputato con il Palmeiras, il giocatore ha espresso il desiderio di approdare in Europa e ha già dato il suo assenso a un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

La trattativa è in stato avanzato. Il Palmeiras chiede 30 milioni di euro, cifra elevata ma giustificata dal rendimento di Rios e dalla recente vendita di Estevao al Chelsea. Massara sta lavorando per limare la distanza, preparando un’offerta tra parte fissa e bonus che si avvicina molto alla richiesta del club brasiliano. A Trigoria filtra ottimismo. (continua dopo la foto)

La concorrenza non manca: West Ham e Porto hanno provato a farsi avanti, ma le loro proposte sono state rifiutate. Rios era stato anche proposto all’Inter, che però prima deve sciogliere il nodo legato a Calhanoglu, sempre più complicato. In caso di addio del turco, l’Inter punterebbe su Ederson, ma i costi (60 milioni) restano proibitivi.

Tutto sembra quindi convergere verso Roma: Gasperini ha dato l’ok tecnico, il giocatore vuole il trasferimento, il club è pronto a uno sforzo economico importante. Se non ci saranno sorprese, Richard Rios sarà il primo colpo dell’era Gasperini, un centrocampista in grado di unire quantità e qualità, ideale per affiancare Manu Koné nella mediana giallorossa.

