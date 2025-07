La Roma accelera per Richard Rios: offerta da 26 milioni, il Palmeiras apre

La Roma prova a stringere per Richard Rios. Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso ha presentato una nuova offerta da 26 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi il centrocampista colombiano. Una proposta che avrebbe ottenuto la prima vera apertura da parte del Palmeiras alla chiusura dell’operazione.

🚨🟡🔴 AS Roma official bid sent today for Richard Rios is worth €30m package, €27m plus €3m add-ons.



The Colombian midfielder wants the move, up to Palmeiras as they always requested €30m fixed fee.



Benfica made several approaches but not an official bid so far. pic.twitter.com/ovorPt8FYa