Osimhen, le trattative continuano: ma ora spunta la clausola “anti Juve”

L’addio di Victor Osimhen al Napoli è diventato una telenovela di mercato che tiene banco da settimane, tra offerte, rilanci, pretese economiche e retroscena diplomatici. Il Galatasaray è da tempo in pressing per chiudere l’operazione, ma il Napoli è rimasto sulle sue posizioni, cercando di tutelarsi non solo dal punto di vista finanziario, ma anche strategico.

Ora il nodo centrale è proprio questo: evitare a ogni costo che il bomber nigeriano possa finire alla Juventus nel prossimo futuro. Secondo fonti turche, il Galatasaray sarebbe disposto ad accettare una clausola anti-Serie A, fortemente voluta da Aurelio De Laurentiis, che vieterebbe al club di Istanbul di rivendere Osimhen in Italia per i prossimi tre anni.

In particolare, l’obiettivo è impedire un futuro approdo alla Juventus, club da tempo interessato all’attaccante e pronto ad approfittare di eventuali spiragli nei prossimi mercati.

L’offerta turca, che prevede il pagamento della clausola da 75 milioni tramite nuove garanzie bancarie, include dunque questa clausola specifica che dovrebbe rassicurare il Napoli e scongiurare lo scenario peggiore per i tifosi azzurri: vedere Osimhen con un’altra maglia in Serie A, soprattutto quella bianconera.

La trattativa va avanti a rilento e i tempi si stringono: la scadenza fissata per questa settimana impone una decisione rapida. Il sì del giocatore al trasferimento in Turchia è ormai noto, ma le lungaggini burocratiche e il timore del Napoli di concedere un vantaggio indiretto alle rivali hanno bloccato la chiusura definitiva.

Il Galatasaray, che puntava a chiudere tutto in 48 ore, continua a insistere, pur consapevole che l’affare dipenderà dall’ultima parola del club partenopeo. Nel frattempo, Osimhen resta sospeso tra due mondi: e a Napoli, più della cessione, a far paura è il rischio di rivederlo da avversario in Serie A. Per questo la clausola “anti Juve” potrebbe rappresentare lo snodo decisivo.

