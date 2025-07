Home | Juventus con il vento in poppa: ha il sì del campione, e per Conceicao…

La Juventus prosegue il proprio lavoro sul mercato cercando di modellare l’attacco secondo le richieste di Igor Tudor, tra nomi in entrata già bloccati e trattative ancora in via di definizione. Per ora spicca l’acquisto di Jonathan David, ma altri colpi sono vicini alla realizzazione.

Nell’attesa di sistemare diversi tasselli soprattutto in difesa, il club bianconero sta concentrando gli sforzi sugli esterni offensivi, un ruolo che necessita di velocità, fantasia e rotazioni di livello. Ma per chiudere, serve prima liberare spazio in rosa e a bilancio.

Nel mirino della Juve resta Jadon Sancho, per il quale è stata presentata una nuova offerta da 17,3 milioni di euro (circa 15 milioni di sterline). Il Manchester United continua a chiedere 25 milioni, ma i bianconeri possono contare sul sì del calciatore, che ha aperto da tempo al trasferimento. (continua dopo la foto)

L’operazione, però, dipende dalla cessione di Nico Gonzalez, finito nel mirino dell’Al Ahli, pronto a mettere sul tavolo 30 milioni di euro. Per l’esterno comprato l’estate scorsa dalla Fiorentina, dunque, l’avventura bianconera sembra già finita.

L’argentino, costato 33 milioni tra prestito e riscatto dalla Fiorentina, è ora a bilancio per 25 e sarebbe disposto ad accettare la destinazione araba, dopo iniziali perplessità. La sua partenza libererebbe risorse per affondare il colpo su Sancho e chiudere uno dei colpi più attesi della sessione estiva.

Nel frattempo, è praticamente tutto fatto per Francisco Conceiçao, con la Juventus e il Porto che hanno trovato l’accordo per il trasferimento definitivo sulla base di 32 milioni di euro (due in più della clausola), cui vanno sommati i 9,5 milioni del prestito della scorsa stagione. (continua dopo la foto)

Il pagamento sarà diluito in quattro rate da 8 milioni, ma c’è ancora un ostacolo decisivo: il giocatore dovrà rinunciare al 20% del prezzo del trasferimento, pari a 6,4 milioni di euro.

Il Porto, infatti, attende che venga firmato il documento di rinuncia entro mezzanotte di oggi, come imposto dal presidente Villas-Boas, per convalidare l’affare. Solo a quel punto la Juve potrà ufficializzare il primo dei due esterni richiesti da Tudor per completare il suo nuovo 4-2-3-1.

