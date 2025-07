La Juventus vuole tornare grande. Dopo un decennio di assoluto dominio in Italia, gli ultimi cinque anni hanno visto la Vecchia Signora non riuscire più ad imporsi in maniera convincente né in Serie A né in Europa: sono cambiati allenatori, moduli, giocatori principali, panchinari, persino la dirigenza, ma niente è sembrato sufficiente a fare uscire la Juventus dal suo attuale status di contender per il quarto posto. Igor Tudor, in un mix di fortuna derivata dal rinnovo di Conte con il Napoli e di effettiva capacità mostrata negli ultimi mesi, si è garantito la panchina dei bianconeri anche per il prossimo anno. Ma quali sono i giocatori che avrà a disposizione? Il calciomercato è ancora lungo e molto potrebbe ancora succedere, ma proviamo comunque a immaginare la Juventus 2025-2026.

Portiere e difensori

La porta è una delle poche certezze di questa squadra, in quanto è affidata a Michele Di Gregorio. il portiere ex Monza ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e di non sentire la pressione di vestire una maglia così pesante, garantendosi la fiducia dei tifosi e dello staff. Subito dietro c’è Perin, che dopo anni da secondo di livello assoluto potrebbe essere pronto a tentare l’avventura da primo portiere altrove: la questione, ad ora, resta in bilico. Confermato invece come terzo portiere l’intramontabile Pinsoglio.

In difesa la mossa più importante non viene dal mercato: si tratta del recupero di Gleison Bremer, il cui infortunio ha compromesso in maniera massiva l’andamento della stagione bianconera. Accanto a lui ci sarà, almeno teoricamente, ancora Federico Gatti, che per un attimo è sembrato molto vicino al Napoli: il rinnovo sembra cosa fatta, ma manca ancora l’annuncio. Potremmo non vedere più vestire la maglia bianconera Andrea Cambiaso, che dopo un ottimo inizio sotto Motta è sembrato perdersi un po’ e non pare essere così irrinunciabile per Tudor: il giovane, inoltre, è un buon asset di mercato che la Juventus potrebbe sfruttare. Rimarrà anche Lloyd Kelly, appena riscattato.

Ci sono diversi nomi nella wishlist di Tudor per il lato sinistro della difesa: si è parlato di Hancko, di Laporte e anche di Pereira, ma ad ora non c’è ancora nulla di concreto.

Il centrocampo della Juventus

A centrocampo rivedremo sicuramente Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, già individuati da Tudor come pezzi inamovibili della scacchiera juventina. Locatelli, infatti, pur in un’annata complessivamente deludente per la squadra, è riuscito sino ad ora ad esprimere un ottimo gioco e una grande personalità, così come Thuram, cresciuto molto nella seconda parte di stagione. Meno brillante invece Koopmeiners, che comunque resterà giustamente in squadra: l’anno è stato sotto le aspettative, ma sarebbe un errore cestinare un profilo del genere dopo solo una stagione. Sembra giunta al capolinea invece l’avventura di Douglas Luiz, mai davvero in grado di incidere. Resterà anche McKennie, vero e proprio jolly, mentre il sogno di mercato per chiudere il tridente accanto a Locatelli e Thuram sarebbe Granit Xhaka. Un’alternativa è quella di Florentino Luis del Benfica, che però ha un costo molto più elevato.

L’attacco, tra arrivi e partenze

L’attacco è il reparto dove potrebbero celarsi ulteriori sorprese. Il perno sarà chiaramente Kenan Yildiz: è attorno al talento turco che Tudor intende far girare l’offensiva della Juventus, che ad ora vedere il suo terminale nel neo acquisto Jonathan David. L’attaccante canadese è uno dei profili più interessanti del calcio francese: forte fisicamente, segna molto, si infortuna pochissimo e sa interagire molto bene con i compagni di reparto. È un profilo che non eccelle veramente in un particolare aspetto, ma che sa fare tutto e bene: una solidità di cui la Juventus ha drammaticamente bisogno. Il grande sogno del mercato estivo si chiama però Victor Osimhen, con cui ci sono stati diversi contatti: il giocatore sembra interessato, ma la trattativa con il Napoli e il Galatasaray ha l’aria di essere veramente complicata. In ogni caso, difficile immaginare scenari di questo tipo senza la partenza di Dusan Vlahovic.

Questo è il grande problema della Juventus. L’attaccante serbo vive un’estate da separato in casa, con la Vecchia Signora che sembra ormai aver deciso di privarsene: Vlahovic è infastidito dalle mosse di mercato dei bianconeri, che stanno anche lavorando al rinnovo di Kolo Mouani, così come la società non ha gradito il fatto che Vlahovic non abbia acconsentito a trovare una soluzione comune e chieda comunque di essere pagato. Solo il tempo ci dirà come si evolverà questa spinosa situazione e se la Juventus del prossimo anno avrà ancora il serbo in rosa oppure no.

