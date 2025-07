Home | Juventus, Comolli in “missione centrocampo”: i nomi in ballo

La Juventus è pronta a ristrutturare uno dei reparti più delicati della rosa: il centrocampo. Serve sostanza, geometrie e muscoli per soddisfare le richieste di Igor Tudor, e la dirigenza bianconera si sta muovendo su più fronti per fornire al tecnico almeno due nuovi rinforzi in mezzo al campo.

In cima alla lista dei desideri resta Sandro Tonali, per il quale ci sono stati sondaggi concreti, ma il costo dell’operazione (non meno di 70 milioni di euro) rende il suo arrivo molto complicato. Più accessibili invece le piste che portano a Wilfred Ndidi, in scadenza con il Leicester, e a Yves Bissouma del Tottenham, entrambi profili graditi per la loro capacità di unire fisicità e rottura del gioco con buone doti in impostazione.

A sorpresa, si aggiunge anche un’altra opzione: Granit Xhaka, 32 anni, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Lo svizzero, già accostato al Milan nelle scorse settimane, sembra essere tra i partenti nel nuovo corso del club tedesco, passato da Xabi Alonso a ten Hag. Il costo? Tra i 12 e i 15 milioni, cifra decisamente più alla portata delle casse bianconere. (continua dopo la foto)

Screenshot

Pur non essendo più giovanissimo, Xhaka porta con sé una valigia carica di esperienza internazionale: ha vestito le maglie di Basilea, Arsenal e Leverkusen, e vanta un lungo percorso con la Nazionale svizzera, tra Mondiali ed Europei. In più, l’ex Gunners avrebbe manifestato l’intenzione di cambiare ancora aria dopo Bundesliga e Premier, e Torino potrebbe essere la prossima tappa della sua carriera.

Molto, però, dipenderà dal futuro di Douglas Luiz, reduce da una stagione negativa con la Juventus. Il club non vorrebbe svendere il brasiliano, ma una cessione permetterebbe di sbloccare nuovi margini economici. Nel frattempo, la Juve resta attiva: la caccia grossa a centrocampo è cominciata, e Tudor aspetta rinforzi all’altezza della sfida.

