Sandro Tonali è uno dei centrocampisti più talentuosi nati in Italia nell’ultima generazione. Il suo talento è spiccato per la prima volta al Brescia, per poi consacrarsi al Milan e ricevere anche la benedizione della Nazionale azzurra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il suo talento cristallino ha fatto sì che venisse accostato a nomi eccellenti. Prima a Gattuso, per via della fisicità, della grinta che esprime in campo e anche de numero di maglia indossato sotto le spalle: l’8. Poi a Pirlo per le qualità tecniche e le geometrie in mezzo al campo. Probabilmente Tonali rappresenta un ibrido tra i due modelli, ma la realtà è che si tratta di un giocatore unico nel suo genere che ha poco senso paragonare con l’esterno, soprattutto se si tratta di esempi tanto illustri quanto scomodi. Secondo Transfermarkt il suo valore oggi si attesta intorno ai 38 milioni di euro, ma la cifra è diminuita rispetto a un anno esatto fa, quando al momento del suo trasferimento al Newcastle aveva toccato la punta di 60 milioni. Tra le due differenti valutazioni c’è stata una squalifica – lunga un anno intero – ricevuta dall’ex centrocampista rossonero contestualmente allo scandalo scommesse scoppiato in Italia.

Gli esordi

Sandro Tonali nasce a Lodi l’8 maggio del 2000. I suoi avvii nel calcio avvengono alla Lombardia 1 a 6 anni, una scuola di calcio affiliata al Milan, con cui gioca nella categoria Pulcini durante la stagione 2008-2009. L’anno seguente si trasferisce al Piacenza, dove rimane per tre stagioni, per poi passare al Brescia a 12 anni. Il suo esordio in prima squadra è il 26 agosto 2017, all’età di 17 anni. Nella sua seconda stagione al Brescia, l’allenatore Eugenio Corini, arrivato a settembre 2018, lo schiera subito titolare. Contribuisce in modo determinante alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie A, collezionando 34 presenze e segnando 3 gol. Per il secondo anno di fila, viene premiato come miglior giovane della Serie B. Il suo debutto in Serie A avviene il 25 agosto 2019, a 19 anni, con la vittoria per 1-0 contro il Cagliari nella prima giornata di campionato. Il 26 ottobre segna il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella sconfitta per 3-1 contro il Genoa. Nonostante la stagione complicata per il Brescia, che retrocede con tre turni d’anticipo, totalizza 35 presenze e conferma il suo talento, arrivando anche a debuttare con la Nazionale maggiore.

L’amore per il Milan

Il 9 settembre del 2020 Sandro Tonali si trasferisce al Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il legame con i colori rossoneri ha radici lontane. In diretta Tv infatti la nonna del giocatore ha mostrato la letterina scritta dal Sandro bambino a Santa Lucia. Le richieste? Una PlayStation, un biliardino, un completino del Milan, e la curiosità di sapere se un giorno sarebbe diventato un calciatore. Desideri poi tutti esauditi, anche quello più grande. La prima stagione con la maglia del Diavolo non è entusiasmante per Tonali, che deve ancora prendere le misure di un’emozione – quella di giocare per la sua squadra del cuore – molto intensa. L’8 luglio del 2021 viene riscattato dal Milan e accetta di tagliarsi ulteriormente lo stipendio pur di rendere possibile l’affare. E’ il preludio di una stagione indimenticabile, che culmina con la vittoria del diciannovesimo scudetto soffiato all’ultimo ai rivali dell’Inter. La stagione 2022-23 è l’ultima in rossonero: l’ex Brescia è ancora titolare inamovibile nella mediana allenata da Stefano Pioli ed è tra i trascinatori nel percorso in Champions League del Milan, che termina malamente in semifinale proprio contro i cugini nerazzurri.

(Photo by Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

La squalifica

A luglio 2023 arriva l’improvvisa notizia del suo trasferimento dal Milan al Newcastle per una cifra pari circa a 64 milioni di euro, che lo rende il giocatore italiano più costoso di sempre. La prima stagione in Premier League di Tonali però dura molto poco, precisamente fino a ottobre, quando viene coinvolto dalla Procura di Torino nello scandalo relativo scommesse sportive illecite su partite di calcio. Collaborando nelle indagini e autodenunciatosi presso la Procura federale della FIGC, il numero 8 riesce a evitare il deferimento e ottenere un accordo con la Procura Federale: il 26 ottobre viene squalificato dai campi di calcio per un totale di 18 mesi, con annesso un percorso riabilitativo obbligatorio contro la ludopatia. Sull’episodio Tonali si è così espresso di recente: “Prima dell’errore avevo due vite. Ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, neanche in allenamento, nemmeno con lo staff. Adesso è totalmente diverso. Ogni giorno è un’opportunità per interagire e vivere appieno il rapporto con compagni e staff. Ora sono la stessa persona con tutti, sia al campo di allenamento che fuori”. Il 28 agosto 2024 termina la squalifica di Tonali, che torna disponibile per le competizioni ufficiali. Il centrocampista rientra subito in campo lo stesso giorno, giocando da titolare nella partita di Carabao Cup contro il Nottingham Forest, vinta ai rigori per 4-3.

Vita privata

Sandro Tonali ha un legame molto intenso con i propri familiari. In particolare con nonna Gina, una presenza quasi fissa sugli spalti per incitare il suo nipote. Addirittura era presente anche al debutto con la maglia dell’Italia a 19 anni, a Vaduz contro il Liechtenstein. L’ex centrocampista rossonero è fidanzato con Giulia Pastore, una popolare modella e influencer. I due stanno insieme dal 2019 e sono sopravvissuti a una piccola rottura.

