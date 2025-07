Pronostico Argentinos Juniors-Boca Juniors: statistiche e analisi

L’atteso confronto tra Argentinos Juniors e Boca Juniors rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo nella seconda fase della Superliga argentina. Le due storiche rivali, unite indissolubilmente dal ricordo di Diego Armando Maradona, si preparano a dare spettacolo: entrambe le squadre puntano a un ruolo da protagoniste in un torneo che decreterà il nuovo campione nazionale. Analizziamo la situazione delle due formazioni e le statistiche che accompagnano la sfida.

Statistiche e precedenti: Boca Juniors imbattuto da tre anni

La storia recente degli scontri tra Argentinos Juniors e Boca Juniors è favorevole agli xeneizes: negli ultimi tre incontri, la squadra azul y oro non ha mai subito sconfitte, collezionando due vittorie e un pareggio (0-0) nell’ultimo confronto. In totale, le due squadre si sono affrontate cinquanta volte, segno della forte rivalità e del prestigio che la partita rappresenta nel panorama calcistico argentino.

L’ Argentinos Juniors ha chiuso al primo posto nel proprio girone nella prima fase, ma è stato eliminato ai quarti dal San Lorenzo .

ha chiuso al primo posto nel proprio girone nella prima fase, ma è stato eliminato ai quarti dal . Il Boca Juniors , dopo l’esperienza al Mondiale per Club , è uscito anch’esso ai quarti, sconfitto dall’ Independiente .

, dopo l’esperienza al , è uscito anch’esso ai quarti, sconfitto dall’ . La squadra di Diez ha ceduto il bomber Gondou allo Zenit , ma conferma grandi ambizioni per la stagione.

ha ceduto il bomber allo , ma conferma grandi ambizioni per la stagione. Il Boca attende il rinforzo Paredes, pronto a dare una nuova spinta a centrocampo.

Esito ultimi 3 incontri Squadra 2 vittorie, 1 pareggio Boca Juniors 0 vittorie Argentinos Juniors

Entrambe le squadre si presentano con moduli consolidati: Argentinos Juniors con il 4-2-3-1 e Boca Juniors con il 4-3-1-2. Tra i protagonisti attesi spiccano giocatori di esperienza come Cavani e Merentiel per il Boca, mentre l’Argentinos punta sulla freschezza di Molina in attacco.

La partita si annuncia equilibrata: se da un lato l’Argentinos Juniors può contare su una maggiore freschezza atletica e su un gruppo più rodato, il Boca Juniors dispone di individualità di spessore e di una tradizione recente favorevole negli scontri diretti. Le quote dei bookmaker riflettono questo equilibrio: il pareggio (segno X) è quotato a 2.95, mentre la possibilità di un gol per entrambe le squadre è data a 2.30.

In sintesi, il confronto tra Argentinos Juniors e Boca Juniors promette emozioni e incertezza fino all’ultimo minuto. Le statistiche sorridono agli xeneizes, ma l’Argentinos vuole invertire la tendenza e tornare protagonista. Quote principali: pareggio a 2.95, gol di entrambe a 2.30.

