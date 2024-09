Giacomo Raspadori è un giovane attaccante in forza al Napoli. Rappresenta uno dei profili di maggiore prospettiva nello scenario calcistico italiano e ha già all’attivo un Europeo vinto nel 2021 con la Nazionale allenata da Roberto Mancini. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

Ma non solo. Raspadori è stato anche tra i protagonisti della storica vittoria del terzo Scudetto del Napoli, sotto la guida di Luciano Spalletti. Nonostante la giovane età il giocatore nato a Bentivoglio può vantare già una bacheca e un’esperienza di tutto rispetto. I suoi margini di crescita sono ancora ampi, soprattutto considerando la duttilità tattica del suo talento: centravanti, seconda punta o esterno/trequartista. L’attaccante azzurro può fare quasi tutto là davanti – grazie anche ai suoi 172 cm di alrezza e 69 kg di peso – e sono pochi i giocatori nel panorama nazionale che possono vantare le medesime caratteristiche. Ma andiamo a scoprire di più su Giacomo Raspadori: il gioiello d’attacco del Napoli.

Le origini e gli esordi

Giacomo Raspadori nasce a Bentivoglio il 18 febbraio del 2000. La sua avventura con il calcio inizia all’età di 8 anni al Progresso, una società dilettantistica del suo paese. La carriera da professionista decolla però al Sassuolo: dopo aver rifiutato le offerte di Milan, Inter e Roma, nel 2017 entra nella Primavera neroverde. Il debutto in Serie A però avviene due anni più tardi: il 26 maggio 2019 all’età di 19 anni, sotto la guida di Roberto De Zerbi. Nella stagione 2019/2020, il giovane attaccante disputa la sua prima partita da titolare contro la Lazio, segnando anche il suo primo gol in Serie A. L’annata 2020/21 regala regala maggiori certezze a Raspadori. A 21 anni indossa per la prima volta – contro la Roma – la fascia da capitano e il 21 aprile 2021 segna la sua prima doppietta in Serie A a San Siro contro il Milan. Termina la stagione con 27 presenze e 6 reti.

Il Napoli

Il 20 agosto 2022 viene trasferito al Napoli con la formula del prestito oneroso per 5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Fa il suo debutto con la maglia partenopea il 28 agosto, nella partita contro la Fiorentina. Il 10 settembre segna il suo primo gol per il Napoli, decidendo la vittoria in casa contro lo Spezia in campionato. Solo quattro giorni dopo, realizza un’altra rete nel suo esordio europeo, contribuendo al successo per 3-0 in Champions League contro i Rangers all’Ibrox Stadium. Il 4 ottobre segna la sua prima doppietta nella competizione europea, nella vittoria per 6-1 in trasferta contro l’Ajax.

Il 23 aprile 2023, al 93′, sigla il gol decisivo nella vittoria per 1-0 contro la Juventus nella 31ª giornata di campionato. Il 4 maggio, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese, festeggia il primo scudetto della sua carriera, il terzo nella storia del Napoli. Impiegato principalmente come alternativa a Osimhen, chiude la stagione con 33 presenze e 6 gol complessivi. Il 13 maggio successivo, il Napoli esercita l’opzione di riscatto e il 1º agosto firma il rinnovo del contratto fino al 2028. La sua prima rete della stagione 2023-2024 arriva nel pareggio per 2-2 contro il Genoa, durante la quarta giornata di campionato. La stagione si rivela però deludente per il Napoli, che termina al 10º posto in Serie A, e per Raspadori, che segna 5 gol in campionato ma non riesce a imporsi come titolare fisso. Oggi l’attaccante veste ancora la maglia del Napoli ed è sotto Antonio Conte, la cui guida tecnica ambisce a riportare il club partenopeo nelle zone alte della classifica.

Raspadori esulta dopo il gol siglato alla Juventus

Curiosità su Raspadori

Pur non avendo vantato fino a quel momento alcuna presenza in nazionale maggiore, Raspadori viene convocato da Mancini per Euro 2021, competizione poi vinta dall’Italia in finale contro l’Inghilterra. Fa parte anche della rosa di Euro 2024, spedizione fallimentare per gli azzurri sotto la guida di Luciano Spalletti. Non solo in campo, ma l’ex Sassuolo anche fuori può vantare ottimi traguardi. Frequenta prima il liceo scientifico e si diploma nell’estate del 2019 con un punteggio di 79/100 all’esame di maturità. Successivamente, continua il suo percorso accademico iscrivendosi alla facoltà di Scienze Motorie presso l’Università di Bologna. Da molti anni Raspadori è fidanzato con Elisa Graziani, social media manager nata nel 2002, che ha dato vita al primo figlio della coppia: una splendida bambina, Camilla, nata nel maggio 2024.

