Pronostico Wimbledon: Fognini-Alcaraz e statistiche top match

L’inizio di Wimbledon 2025 si preannuncia ricco di colpi di scena e attenzioni puntate su diversi protagonisti del tennis mondiale. Da un lato, la sorte avversa di Fabio Fognini, che si trova ad affrontare una delle partite più proibitive della sua carriera; dall’altro, le aspettative sulle campionesse in carica e sulle principali favorite del torneo femminile. In questo articolo analizziamo i pronostici delle principali sfide, i dati salienti sulle condizioni dei giocatori e le statistiche più interessanti in vista dei primi turni.

Wimbledon 2025: statistiche e pronostico per Fognini contro Alcaraz

L’attenzione degli appassionati si concentra sul debutto di Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo e recente vincitore al Queen’s. Per il tennista ligure, la sfortuna si è accanita proprio sul sorteggio, costringendolo a un esordio difficilissimo contro uno degli avversari più in forma e quotati del circuito. Fognini, reduce da una stagione segnata da infortuni e da una classifica in calo, si trova a dover affrontare una vera e propria montagna: le probabilità di vittoria secondo gli esperti sfiorano lo zero, con percentuali inferiori allo 0,1%.

Fognini non era nemmeno certo di poter accedere al tabellone principale, vista la sua classifica e le condizioni fisiche precarie.

non era nemmeno certo di poter accedere al tabellone principale, vista la sua classifica e le condizioni fisiche precarie. L’anno precedente era riuscito a spingersi fino al terzo turno, eliminando anche una testa di serie di rilievo come Ruud .

. Il sorteggio di quest’anno, però, lo vede opposto a Alcaraz, protagonista di una lunga serie di vittorie e considerato il favorito per la vittoria finale.

Giocatore Ranking ATP Ultimi risultati Fognini Oltre la 100ª posizione Eliminato spesso ai primi turni Alcaraz 2 Vittoria al Queen’s, semifinale Roland Garros

Il match si preannuncia quindi a senso unico, ma per Fognini resta comunque l’onore di poter chiudere la carriera su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale, affrontando il favorito d’obbligo e regalandosi l’emozione del campo Centrale di Wimbledon.

Passando al torneo femminile, le statistiche mettono in luce la situazione di alcune delle protagoniste:

Iga Swiatek non vince un titolo da oltre un anno e affronta Polina Kudermetova in un esordio che potrebbe essere più insidioso del previsto, ma resta favorita.

non vince un titolo da oltre un anno e affronta in un esordio che potrebbe essere più insidioso del previsto, ma resta favorita. Barbora Krejcikova arriva da un ritiro a Bad Homburg , ma con la sua esperienza dovrebbe superare la giovane Eala .

arriva da un ritiro a , ma con la sua esperienza dovrebbe superare la giovane . Elena Rybakina, campionessa 2022, parte nettamente favorita contro Avanesyan.

Le quote dei bookmaker riflettono queste tendenze, con pronostici piuttosto netti per i match di Alcaraz, Swiatek e Rybakina, mentre si prevedono incontri più equilibrati tra Muchova e Wang e nel derby statunitense tra Kenin e Townsend.

L’apertura di Wimbledon si prospetta ricca di emozioni e di sfide ad altissimo livello. Il focus resta sul difficile percorso di Fognini e sulle principali sfide femminili, con pronostici che vedono favoriti i big ma non escludono possibili sorprese. Secondo le quote, Alcaraz, Swiatek e Rybakina partono avanti nei rispettivi incontri, mentre si attendono battaglie più incerte negli altri match di cartello. Segui tutti gli aggiornamenti e le nostre analisi dettagliate per non perderti nulla sulle sfide più attese di Wimbledon 2025!