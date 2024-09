Pep Guardiola è ormai considerata una leggenda vivente nel calcio. Lo spagnolo è il secondo allenatore più vincente della storia dietro a Sir Alex Ferguson, storico tecnico del Manchester United, a quota 49 trofei. Guardiola, che ha ancora tanti anni di carriera, può ambire al primato viste le 40 coppe che può vantare in bacheca e che gli permettono oggi di essere uno degli allenatori più rispettati dello sport professionistico.

La carriera da calciatore

La carriera di Guardiola parte però da calciatore nel ruolo di centrocampista crescendo nella cantera del Barcellona, club che contribuirà a rendere grande. In blaugrana Pep ha vinto sei campionati spagnoli e una Champions League, trofei che l’hanno appagato sul fronte delle vittorie ma che l’hanno anche spinto a prendere scelte di carriera apparentemente discutibili come quella di traferirsi al Brescia. Come lo stesso Guardiola spiegherà anni dopo, la sua decisione di andare a giocare nella provincia italiana era dovuta principalmente alla presenza di Roberto Baggio, suo idolo da bambino, oltre che alla “maestria tattica” di una vecchia volpe come Carletto Mazzone. Sia Baggio che Mazzone giocheranno un ruolo fondamentale nel forgiare in Guardiola quelle idee di calcio che attuerà magistralmente da allenatore. Così dopo aver giocato nella Roma e chiuso la carriera tra Arabia (Al-Ahli) e Messico (Dorados), Pep si concentrerà sulla stesura del proprio ambizioso progetto tecnico: il Tiki Taka.

Gli inizi da allenatore

(Photo by James Gill – Danehouse/Getty Images)

La prima esperienza da tecnico per Guardiola è proprio nel Barcellona B nel 2007, lavoro che gli varrà la promozione in prima squadra l’anno successivo. Sotto la sua guida il Barça ha vinto 14 trofei in quattro anni, inclusi tre campionati spagnoli e due UEFA Champions League. Terminata l’esperienza in blaugrana, Pep si conferma un vero e proprio “giramondo” accettando la corte di un’altra big del calcio europeo come il Bayern Monaco. In Baviera il Tiki Taka frutta tre campionati consecutivi e due Coppe di Germania. Tuttavia la sfrontatezza latina poco si sposa con la rigidità teutonica, tanto da spingere Guardiola a cambiare nuovamente squadra e passare al Manchester City nel 2016. Sotto la guida dello spagnolo i Citizen sono passati dall’essere la seconda squadra di Manchester ad una delle più vincenti nella storia della Premier League. Il palmarès di Guardiola in Inghilterra infatti recita ben sei Premier League, due FA Cup, quattro League Cup, una UEFA Champions League e una Supercoppa UEFA.

Curiosità su Guardiola che ancora non sai

Guardiola è noto per il suo stile di gioco basato sul possesso palla e sul pressing alto, spesso descritto come “tiki-taka”. Passaggi rapidi, brevi e triangolazioni repentine sono state un marchio di fabbrica del calcio Guardiolano, da lui stesso appreso guardando giocare l’Ajax di Cruijff. In carriera Pep ha vinto numerosi premi come allenatore, tra cui il FIFA World Coach of the Year nel 2011 e il The Best FIFA Football Coach nel 2023. Guardiola parla fluentemente catalano, spagnolo, inglese, tedesco e italiano. Pep Guardiola ha una laurea in fisioterapia, una professione che non ha mai esercitato ma che gli ha permesso di avere ottime competenze anche nella gestione del fisico dei propri giocatori. La naturalezza con cui insegna calcio Pep non riesce sicuramente a replicarla su strada dove si è più volte affermato come pessimo automobilista. Di recente ha distrutto due auto costosissime e secondo quanto scritto dai tabloid inglesi avrebbe causato danni ad automobili per un valore complessivo di 460 mila sterline (circa 537 mila euro) solo dal 2016. Davanti alla stampa Guardiola ha più volte affermato di detestare i tatuaggi, ma tollera chi ne ha, mentre ama profondamente gli orologi soprattutto quelli di lusso. Tra i più pregiati della sua collezione spicca sicuramente il modello “RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal” di cui ne esistono al mondo solo 50 unità. Considerato uno degli orologi più leggeri mai fabbricati (solo 13 grammi) il modello disegnato in onore del tennista spagnolo Rafa Nadal costa 1,5 milioni di euro.

La famigilia

Pep Guardiola è sposato dal 2014 con la stilista Cristina Serra, colei che cura anche il look spesso impaccabile del tecnico catalano. Con la Serra Guardiola ha avuto tre figli: Marius, Valentina e Maria. Quest’ultima è oggi un’influencer affermata da circa mezzo milione di follower e ha avuto anche un breve flirt con l’attaccante del Tottenham Dele Ali, rivale di Guardiola in Premier. La sorella di Guardiola, Francesca, è una filologa mentre il fratello, Pere, che gli fa da agente, ha annunciato poco tempo fa che l’ultima avventura del fratello dopo il city sarà allenare una nazionale per provare a vincere la Coppa del Mondo.

