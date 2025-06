Il TG di Sport.it del 30 giugno 2025

Dal calcio al ciclismo, passando per il tennis; ecco le notizie sportive di giornata:

Apriamo con il Mondiale per Club, e con il Bayern Monaco che elimina il Flamengo battendolo 4-2. Ora, ai quarti, c’é il PSG.

In casa Milan, arrivano Modric e Ricci come rinforzi, mentre in uscita c’é Musah.

Rimaniamo a Milano, sponda Inter, che cambia strategia sul mercato, spendendo subito e tanto; 70 milioni per diversi giovani di talento come Luis Henrique e Giovanni Leoni.

Passiamo al Tennis, con Sinner alle prese con la rivoluzione del suo staff. Ora serve ordine e tempestività in vista delle Championships di Wimbledon.

Chiudiamo con una favola dal ciclismo. Filippo Conca, senza contratto e gestore di un bed & breakfast, conquista il titolo nazionale battendo i professionisti e scrivendo la storia di questo sport.