Mondiale per Club, spettacolo fra Bayern e Flamengo: la spuntano i tedeschi

Il Mondiale per Club entra nel vivo e le grandi d’Europa iniziano a fare sul serio. Il nuovo format, ricco e spettacolare, ha portato in scena squadre dal pedigree pesante, e ora che i turni preliminari si stanno chiudendo, il livello si alza. In mezzo a un torneo che cerca di tenere vive anche le ambizioni delle sudamericane, il primo grande scontro tra scuole calcistiche ha premiato il cinismo tedesco.

Mondiale per club, Bayern Monaco ai quarti: sfiderà il Psg. Il tabellone del torneo https://t.co/rA3cwMtIHy — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 30, 2025

All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, il Bayern Monaco ha superato 4-2 il Flamengo, centrando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il Paris Saint-Germain, in una sfida che sa tanto di remake europeo. Per i brasiliani, nonostante il cuore e la qualità, l’avventura finisce qui.

La partita è cominciata subito con ritmi altissimi e il Bayern non ha concesso al Flamengo neppure il tempo di ambientarsi. Dopo appena 6 minuti, su corner di Kimmich, è stato Pulgar a sbloccare involontariamente il match con una deviazione di testa nella propria porta. Passano solo altri 4 minuti e arriva il raddoppio di Kane, con un sinistro dal limite deviato che si stampa sul palo e termina in rete.

Il Flamengo, però, ha reagito con orgoglio e al 33’ ha accorciato con un gran sinistro sotto la traversa di Gerson, l’ex Roma e Fiorentina, che ha riacceso la partita. Ma prima dell’intervallo – prolungato fino al 53’ per un problema audio dell’arbitro – il Bayern ha rimesso le distanze con Goretzka, bravo a sorprendere il portiere Rossi da fuori area, sfruttando anche la visuale ostruita.

La squadra brasiliana ha continuato a crederci. A inizio ripresa, un fallo di mano ingenuo di Olise su un cross di Jorginho ha regalato il rigore al Flamengo: lo stesso italo-brasiliano ha spiazzato Neuer dal dischetto al 55’, portando il punteggio sul 3-2.

Ma il Bayern, più esperto e solido, ha saputo mantenere il controllo. Kompany ha mosso la panchina con intelligenza, inserendo prima Sané e Pavlovic, poi Musiala, e al 73’ è arrivato il sigillo finale. Kimmich ha recuperato palla su un errore di Luiz Araujo, ha servito Kane che ha chiuso i conti con il suo secondo gol, stavolta di destro. (continua dopo la foto)

Nel finale, il Flamengo ha provato con le ultime energie a rientrare, ma è mancata lucidità. Allo scadere, Rossi ha evitato il quinto gol respingendo un tiro a botta sicura di Sané, all’ultima partita in maglia bavarese.

Il Bayern approda così ai quarti con pieno merito e si prepara a una sfida di altissimo livello contro il Paris Saint-Germain campione d’Europa, che vale quanto – se non più – di una semifinale Champions. Il Flamengo, invece, esce a testa alta ma ancora una volta con la consapevolezza che battere le europee, a certi livelli, resta un’impresa.

