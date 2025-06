Mondiale per club, l’Inter perde un altro pezzo: è tornato a Milano

La tournée americana dell’Inter per il Mondiale per club perde un altro pezzo. Il nuovo allenatore nerazzurro Cristian Chivu non si deve preoccupare solo degli avversari, che agli ottavi di finale della manifestazione saranno i brasiliani del Fluminense, ma anche e soprattutto dell’infermeria e dei pezzi persi per strada nella competizione.

Frattesi ci saluta e da appuntamento alla prossima stagione pic.twitter.com/jP8R4ySQjs — UtenteScazzato (@pedro1x77) June 29, 2025

Davide Frattesi lascia il ritiro e rientra in Italia, con il Mondiale per club ormai alle spalle. Il centrocampista azzurro, alle prese da tempo con un problema muscolare, non è riuscito a recuperare in tempo e la società ha preferito interrompere in anticipo la sua partecipazione al torneo.

Anche oggi Frattesi si è allenato a parte nel centro sportivo del Charlotte FC, lontano dal gruppo e dalle sedute con palla. La situazione fisica non è migliorata, al punto da escluderlo definitivamente dalla lista dei disponibili per gli ottavi di finale contro il Fluminense. (continua dopo la foto)

Lo staff medico nerazzurro ha quindi optato per un rientro immediato a Milano, dove il giocatore potrà proseguire le cure in condizioni ottimali.

Frattesi è il quinto giocatore interista a lasciare la spedizione americana: prima della sfida con il River Plate, infatti, erano già tornati a casa anche Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Pavard. Tutti rientri programmati o legati a condizioni fisiche non ottimali, in un’Inter che sperava di arrivare al Mondiale per club con una rosa più completa.

