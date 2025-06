Home | Mondiale per Club, l’Inter becca un vecchio rivale agli ottavi: nessuno come lui nel torneo

Con un cammino avvincente, l’Inter si è guadagnata un posto negli ottavi di finale del Mondiale per Club, preparandosi ad affrontare una sfida di grande intensità. Il sorteggio ha riservato ai nerazzurri un avversario di calibro, la Fluminense, in un confronto che promette scintille. La posta in gioco è alta e i brasiliani rappresentano un ostacolo significativo sulla strada verso il successo finale.

Mondiale per Club, l’Inter becca un vecchio rivale agli ottavi

Ma non è solo la forza collettiva della Fluminense a preoccupare l’Inter. C’è un volto noto, un “vecchio” avversario di tanti derby milanesi, che si frappone tra i cannonieri nerazzurri e la porta: Thiago Silva. La sua presenza aggiunge un sapore particolare a questa sfida, rievocando epiche battaglie e rivalità intense che hanno segnato la storia del calcio italiano. La notizia più sorprendente è che, nonostante il passare degli anni, il difensore brasiliano è ancora al top della sua forma.

Thiago Silva: una leggenda senza età

Thiago Silva, vera e propria leggenda del calcio, continua a stupire per la sua longevità e la sua incredibile forma fisica. A 41 anni, che compirà a settembre, l’ex rossonero è il giocatore di movimento più “anziano” ad aver preso parte a questa edizione del Mondiale per Club. Un dato che, di per sé, testimonia una carriera straordinaria e una dedizione esemplare al professionismo. Ma non è solo un fatto anagrafico a renderlo eccezionale; le sue prestazioni sul campo parlano chiaro.

Secondo i dati di Opta, il centrale brasiliano non è solo un veterano, ma uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel torneo. Detiene infatti la miglior percentuale di duelli aerei vinti, con ben 10 su 12, pari a un impressionante 82%. Un dato che evidenzia la sua supremazia nel gioco aereo, la sua capacità di anticipare gli avversari e la sua forza fisica, qualità che lo rendono ancora oggi un baluardo invalicabile per qualsiasi attaccante.

Sapore di derby

Per l’Inter, trovarsi di fronte Thiago Silva non è una novità. I precedenti tra il difensore e i nerazzurri sono sei, e il bilancio è in perfetto equilibrio: tre vittorie per le squadre di Thiago Silva e tre per l’Inter. L’ultimo scontro risale addirittura alla Serie A 2011/2012, più di dieci anni fa. Per molti, il tempo passa inesorabile, ma per Thiago Silva sembra essersi fermato. La sua presenza in campo non è solo un ricordo del passato, ma una minaccia concreta per le ambizioni dell’Inter in questo Mondiale per Club.

