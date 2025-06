Dopo un’avvincente fase a giorni, il Mondiale per club 2025 entra nel vivo: alle 18 di sabato 28 giugno cominciano gli ottavi di finale, che vedono ancora in corsa – tra le altre – entrambe le italiane. Sono tante le partite che abbiamo ancora davanti, perciò non perdiamo tempo in ulteriori preamboli e cominciamo subito vedere le prossime sfide da vicino.

Botafogo vs Palmeiras

Il primo ottavo di finale del Mondiale per club 2025 vedrà confrontarsi Palmeiras e del Botafogo. Il derby brasiliano si configura come uno grande spettacolo: le due squadre, infatti, sono solo si conoscono molto bene ma hanno anche dato prova di un ottimo stato di forma, sorprendendo durante la fase a gironi. La Verdão ha chiuso infatti al primo posto il Gruppo A con 5 punti davanti a Inter Miami e al Porto, eliminato a sorpresa. La squadra di Abel Ferreira sta mettendo in mostra diversi profili molto interessanti, tra cui il giovane esterno Estevao, ma può contare anche su profili dal passato europeo come Felipe Anderson (esatto, QUEL Felipe Anderson) e l’attaccante ex Leverkusen Paulinho.

Il Botafogo si è qualificato secondo in un girone di ferro con i campioni europei PSG e con l’Atletico Madrid, eliminato. Tra i giocatori tra tenere d’occhio c’è senz’altro il classe 2004 Igor Jesus. La sfida si preannuncia molto equilibrata, con un leggero vantaggio a favore del Palmeiras.

Benfica vs Chelsea

Sfida di prestigio tra due grandi realtà europee. Il Benfica è approdato agli ottavi di finale grazie al primo posto conquistato nel gruppo C con Bayern Monaco, Boca Juniors e Auckland City, sovvertendo i pronostici che davano i bavaresi saldamento in testa. Il Chelsea, invece, arriva alla fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto del girone D dietro il Flamengo.

Il Chelsea sembra essere favorito per approdare ai quarti di finale, anche per la complessa situazione infortuni in casa del Benfica: la squadra portoghese dovrà infatti fare a meno di importanti profili come Bah, Silva e Araujo, a cui si aggiunge la squalifica di Carreras, mentre i Blues saranno privi del solo Fofana.

Inter vs Fluminense

Dopo lo sbandamento contro il Monterrey, l’Inter si è ripresa e ha trionfato nelle due successive prove contro Urawa Reds e River Plate, chiudendo il girone di qualificazione con 7 punti. I nerazzurri stanno probabilmente ancora smaltendo il deludente finale di stagione e trovando la giusta alchimia con Chivu, ma la squadra propone comunque una rosa dal valore formidabile. Di fronte ora si trova un avversario piuttosto forte, la Fluminense, che ha disputato una grande partita con il Borussia Dortmund e che ha nell’intramontabile Thiago Silva il leader tecnico e tattico.

PSG vs Inter Miami

Una delle storyline più interessanti di questo round: ll PSG, finalmente diventato campione d’Europa, ritrova Leo Messi, l’uomo su cui il presidente Nasser Al-Khelaïfi aveva puntato praticamente tutto per coronare la sua straordinaria ambizione. Come sappiamo, la storia è poi andata molto diversamente: Messi al PSG è stata un’operazione vincente solo dal punto di vista del merchandising, ma sul campo sono stati due anni piuttosto dimenticabili. Il pronostico vede i francesi favoriti, ma mai dire mai.

Flamengo va Bayern Monaco

Uno scontro più equilibrato di quello che potrebbe sembrare a un osservatore poco attento: la sconfitta contro il Benfica maturata all’ultima giornata ha infatti portato il Bayern a sfidare l’insidioso Flamengo, una delle grandi sorprese della fase a Gironi. La squadra di Danilo (si, QUEL Danilo) e Jorginho è imbattuta da ben 11 partite tra tutte le competizioni e ha brillantemente chiuso il proprio girone in testa, davanti al Chelsea. Spettacolo garantito.

Monterrey vs Borussia Dortmund

Forse non tutti hanno familiarità con la squadra messicana del Monterrey, ma sicuramente chiunque conosce il perno della loro difesa: Sergio Ramos. La squadra detiene la miglior difesa del torneo e ha strappato il pass per gli ottavi proprio all’ultima giornata, complice la sconfitta del River contro l’Inter. Davanti trovano il Borussia Dortmund, trascinati dal fresco talento del giovane Jobe Bellingham, fratello del più illustre Jude.

Manchester City vs Al-Hilal

Il roboante 5-2 con cui ha sconfitto la Juventus ha confermato lo stato di forma eccezionale del Manchester City in questa parentesi estiva: la squadra di Guardiola si è qualificata al primo posto del Gruppo G con tre successi su tre e il miglior attacco della prima fase del torneo. Agli ottavi trova l’Al-Hilal di Bounou, Milinkovic-Savic, Cancelo e Leonardo, ma soprattutto del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Gli inglesi sono favoriti, ma in un round e eliminazione diretta la sorpresa è dietro l’angolo.

Real Madrid vs Juventus

Scontro tra due affermate e storiche realtà del calcio europeo. La Juventus, come detto, esce da una brutta sconfitta contro il Manchester City che di certo non è incoraggiante per affrontare un altro colosso come il Real Madrid. I Blancos, guidati dal nuovo tecnico Xavi Alonso, non hanno ancora perso in questo mondiale per club e sembrano essere più in forma dei bianconeri di Tudor.

Tabellone ottavi di finale