Pronostico e statistiche Palmeiras-Botafogo: sfida Mondiale Club

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale che vedono protagoniste quattro formazioni di primissimo piano: Palmeiras, Botafogo, Benfica e Chelsea. Due sfide che promettono spettacolo e che mettono di fronte squadre dalla grande tradizione internazionale e con rose ricche di talento. In questa fase ad eliminazione diretta, ogni dettaglio può fare la differenza e le statistiche delle formazioni sono analizzate con attenzione sia dagli addetti ai lavori che dagli appassionati di pronostici sportivi.

Equilibrio e precedenti: analisi e statistiche di Palmeiras e Botafogo

Nel derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, il bilancio dei confronti recenti vede un leggero vantaggio per la formazione carioca, capace di imporsi in 4 degli ultimi 5 precedenti. Tuttavia, il Palmeiras ha finito il proprio girone imbattuto, grazie a una solida difesa e a una differenza reti favorevole rispetto a Inter Miami e Porto. La squadra guidata da Abel Ferreira può contare su una rosa mix di esperienza (come Felipe Anderson e Paulinho) e giovani talenti, tra cui spicca Estevao. Il Botafogo, allenato da Renato Paiva, ha conquistato la qualificazione superando un girone difficilissimo con PSG e Atletico Madrid, mostrando solidità difensiva e la capacità di sorprendere con giovani promettenti come Igor Jesus.

La partita si preannuncia tattica e combattuta: entrambe le formazioni sono reduci da un percorso solido nella fase a gironi, con difese poco perforate. Le quote dei bookmaker riflettono questo equilibrio:

Vittoria Palmeiras nei 90′ regolamentari: 2.37

nei 90′ regolamentari: Vittoria Botafogo : 3.25

: Pareggio: 3.00

Under 2.5: 1.52 (ipotesi più probabile)

(ipotesi più probabile) Over 2.5: 2.35

Risultato esatto più quotato: 1-1 (6.25)

Passando all’altro ottavo di finale, Benfica e Chelsea si affrontano per la quarta volta nella loro storia europea. I Blues hanno sempre avuto la meglio nei precedenti ufficiali, inclusa la celebre finale di Europa League 2012/13. Gli inglesi arrivano da un secondo posto nel girone D, mentre le “Aquile” portoghesi hanno sorpreso eliminando il Bayern Monaco nel girone C. Le quote vedono il Chelsea leggermente favorito (2.10), ma la solidità del Benfica lascia spazio a possibili sorprese.

Entrambe le partite degli ottavi del Mondiale per Club promettono equilibrio e tensione, con valori tecnici e statistiche che rendono difficile un pronostico netto. Le quote aggiornate evidenziano un leggero vantaggio per Palmeiras e Chelsea, ma i margini sono sottili e tutto può succedere in questa fase ad eliminazione diretta. Segui i nostri approfondimenti per non perdere tutte le analisi e i pronostici sulle sfide più emozionanti del calcio internazionale!