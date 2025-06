Pronostico Manchester City-Al Hilal: statistiche e analisi

Il Mondiale per club entra nel vivo con sfide di altissimo livello e intrecci che promettono spettacolo. Tra i protagonisti spicca Simone Inzaghi, che dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi con l’Al Hilal, si prepara ora ad affrontare il Manchester City di Pep Guardiola. L’attenzione è massima anche per il possibile incrocio ai quarti con la sua ex squadra, l’Inter, in uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava impensabile. Gli scontri imminenti mettono in luce non solo il valore delle squadre coinvolte, ma anche le dinamiche del calcio internazionale e delle scommesse.

Manchester City: numeri da record e statistiche impressionanti

Il Manchester City arriva agli ottavi del Mondiale per club forte di uno stato di forma invidiabile. La squadra inglese ha dominato il Gruppo G con tre vittorie su tre, realizzando ben 13 gol e subendone solo 2. La formazione di Guardiola ha mostrato una solidità difensiva notevole e un attacco devastante, capace di andare a segno con regolarità sia con che senza il contributo di Haaland.

Tre vittorie su tre partite nel girone

13 gol fatti e 2 subiti

Rodri tornato protagonista a centrocampo

tornato protagonista a centrocampo Ottima integrazione di Reijnders nella nuova rosa

Il test contro l’Al Hilal rappresenta un banco di prova importante per il City, che vuole confermare il proprio status di “corazzata” internazionale. Dall’altra parte, la squadra guidata da Inzaghi può contare sulle parate di Bonou, già protagonista contro il Real Madrid, e sulle reti decisive di Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo. L’appuntamento è fissato nella notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio a Orlando, con fischio d’inizio alle 3:00.

In caso di vittoria, l’Al Hilal potrebbe incontrare l’Inter ai quarti, dando vita a una sfida dal sapore speciale per Inzaghi, che affronta la sua ex squadra dopo la recente separazione.

Il focus della notizia è la crescita dell’Al Hilal di Inzaghi, che dopo aver superato il Pachuca e ottenuto il secondo posto nel girone, sfida ora il favoritissimo Manchester City. Le statistiche evidenziano il predominio della squadra inglese, ma il calcio spesso riserva sorprese. Le quote delle scommesse danno il Manchester City largamente favorito, mentre un successo dell’Al Hilal rappresenterebbe una vera impresa.

