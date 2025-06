Home | Mondiale per Club 2025: date ufficiali, gironi e dove vedere le partite in diretta

Il Mondiale per Club 2025 segna una svolta epocale per il calcio mondiale. A partire da questa edizione, il torneo non sarà più un mini-evento di dicembre con una manciata di squadre, ma una competizione globale a 32 squadre, strutturata come un vero e proprio “Mondiale estivo” per club.

Si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, con un format ispirato alla Coppa del Mondo per Nazionali. L’obiettivo? Trasformare il calcio per club in uno spettacolo globale, con le migliori formazioni dei cinque continenti pronte a darsi battaglia.

Le date ufficiali: quando si gioca?

La FIFA ha comunicato il calendario ufficiale del torneo. Ecco i punti salienti:

Fase a gironi : dal 15 al 30 giugno 2025

: dal Ottavi di finale : dal 1 al 4 luglio

: dal Quarti di finale : 5 e 6 luglio

: Semifinali : 9 e 10 luglio

: Finale: 13 luglio 2025

L’inizio e la fine del torneo coincidono quasi perfettamente con il calendario classico del Mondiale per Nazionali, rendendo questo torneo l’appuntamento calcistico centrale dell’estate 2025.

Come funzionano i gironi: nuovo format, vecchie emozioni

Il nuovo format prevede:

8 gironi da 4 squadre

Le prime due di ogni girone si qualificano agli ottavi di finale

si qualificano agli ottavi di finale Da lì in poi, fase a eliminazione diretta fino alla finale

Il sorteggio del Mondiale per Club 2025 si è svolto il 5 dicembre 2024 a Miami, determinando gli otto gironi da quattro squadre ciascuno. L’Inter parteciperà al torneo grazie al suo posizionamento nel ranking UEFA, ottenuto attraverso le prestazioni nelle competizioni europee tra il 2021 e il 2024.

Dove vedere le partite in diretta: canali TV e streaming

I diritti TV del Mondiale per Club 2025 sono molto ambiti, e diverse emittenti hanno già chiuso accordi con la FIFA per la trasmissione in esclusiva.

In Italia, le partite saranno trasmesse in diretta su:

Sky Sport : tutte le partite in diretta TV

: tutte le partite in diretta TV NOW TV : versione streaming completa

: versione streaming completa Rai Sport : alcuni match in chiaro

: alcuni match in chiaro DAZN (in trattativa per i diritti secondari o repliche)

Inoltre, i canali ufficiali della FIFA (YouTube e FIFA+) trasmetteranno sintesi, interviste e highlights gratuiti in tutto il mondo.

Le squadre qualificate: chi partecipa?

A oggi, molte squadre hanno già strappato il pass per gli Stati Uniti. Tra queste:

Tra le 32 partecipanti, ecco alcune delle squadre già qualificate:

Europa (UEFA) : Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter

: Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter Sud America (CONMEBOL) : Palmeiras, Flamengo, Fluminense

: Palmeiras, Flamengo, Fluminense Asia (AFC) : Al Hilal, Urawa Red Diamonds

: Al Hilal, Urawa Red Diamonds Africa (CAF) : Al Ahly, Wydad Casablanca, Espérance

: Al Ahly, Wydad Casablanca, Espérance Nord America (CONCACAF) : Club León, Monterrey, Seattle Sounders

: Club León, Monterrey, Seattle Sounders Oceania (OFC) : Auckland City

: Auckland City USA (paese ospitante): club ancora da confermare

Il torneo sarà quindi una vera vetrina globale, con alcune delle squadre più blasonate del pianeta pronte a contendersi il nuovo titolo mondiale.

Cosa cambia rispetto al vecchio Mondiale per Club?

Da 7 squadre a 32 squadre

a Da 2 settimane a 1 mese di competizione

a Da sede unica a 6–8 città ospitanti negli USA

negli USA Da evento di nicchia a grande torneo globale FIFA

Il cambiamento più radicale è nel format: una struttura che replica quella dei Mondiali per nazionali, ma dedicata alle squadre di club.

Perché seguire il torneo?

Perché è il primo Mondiale per Club con 32 squadre

Perché sarà un’anteprima dei Mondiali 2026 , negli stessi stadi

, negli stessi stadi Perché riunisce i migliori club di ogni continente

Perché ogni partita promette spettacolo, emozioni e talenti da tutto il mondo

Il Mondiale per Club 2025 sarà una delle manifestazioni calcistiche più attese dell’anno. Con date ufficiali, un format avvincente e la promessa di grande spettacolo, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quale club scriverà il proprio nome nella storia del calcio mondiale. E questa volta, non sarà un trofeo da mettere tra parentesi… ma un Mondiale vero, a tutti gli effetti.

FAQ – Domande frequenti

Quando si gioca la finale del Mondiale per Club 2025? Il 13 luglio 2025, in uno degli stadi principali degli USA (probabilmente MetLife o AT&T Stadium).

Il 13 luglio 2025, in uno degli stadi principali degli USA (probabilmente MetLife o AT&T Stadium). Ci sarà una cerimonia d’apertura? Sì, la FIFA ha previsto un evento spettacolare il 15 giugno, con esibizioni musicali e presentazione ufficiale delle squadre.

Sì, la FIFA ha previsto un evento spettacolare il 15 giugno, con esibizioni musicali e presentazione ufficiale delle squadre. Dove si possono acquistare i biglietti? Sul sito ufficiale della FIFA e tramite i portali partner come Ticketmaster USA, una volta aperta la finestra di vendita (prevista per fine 2024).

