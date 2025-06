Home | Le squadre partecipanti al Mondiale per Club 2025: chi sono e come si sono qualificate

Il Mondiale per Club 2025 sarà il più grande di sempre. Per la prima volta nella storia, la competizione FIFA accoglierà 32 squadre da tutto il mondo, seguendo un format simile al Mondiale per nazionali. La selezione dei club non avviene però con un unico criterio: ci sono campioni continentali, ma anche squadre qualificate tramite ranking pluriennale. In questo articolo trovi l’elenco completo dei club già qualificati, le modalità di selezione FIFA, la ripartizione per confederazioni e un focus sulle italiane Inter e Juventus.

Criteri di qualificazione: come si accede al nuovo Mondiale per Club

La FIFA ha stabilito due modalità di accesso, applicate tra il 2021 e il 2024:

Vittoria in una competizione continentale (es. Champions League, Libertadores, AFC Champions League)

(es. Champions League, Libertadores, AFC Champions League) Ranking pluriennale delle prestazioni internazionali

→ calcolato su base triennale (o quadriennale), a seconda della confederazione

In pratica, si qualificano:

I club con il miglior rendimento storico, in assenza di doppioni o squadre già ammesse

I vincitori delle coppe continentali degli ultimi anni

Quante squadre per ogni continente?

Ecco la ripartizione ufficiale FIFA dei 32 posti:

Confederazione Numero di squadre Esempi di club qualificati UEFA (Europa) 12 Real Madrid, Manchester City, Inter, Juventus CONMEBOL (Sud America) 6 Flamengo, River Plate, Palmeiras CAF (Africa) 4 Al Ahly, Wydad Casablanca AFC (Asia) 4 Al Hilal, Urawa Red Diamonds CONCACAF (Nord/Centro America) 4 Monterrey, León, Al Ain OFC (Oceania) 1 Auckland City Ospitante (USA) 1 Inter Miami

Elenco completo squadre partecipanti al Mondiale per Club 2025

Qui sotto trovi le squadre confermate (aggiornamento giugno 2025), divise per confederazione, con criterio di qualificazione indicato accanto.

UEFA – 12 squadre

Real Madrid (vincitore Champions 2021/22)

(vincitore Champions 2021/22) Manchester City (vincitore Champions 2022/23)

(vincitore Champions 2022/23) Chelsea (vincitore Champions 2020/21)

(vincitore Champions 2020/21) Bayern Monaco (ranking UEFA)

(ranking UEFA) PSG (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Inter (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Juventus (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Benfica (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Porto (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Atlético Madrid (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Borussia Dortmund (ranking UEFA)

(ranking UEFA) Red Bull Salzburg (ranking UEFA)

CONMEBOL – 6 squadre

Palmeiras (vincitore Libertadores 2021)

(vincitore Libertadores 2021) Flamengo (vincitore Libertadores 2022)

(vincitore Libertadores 2022) Fluminense (vincitore Libertadores 2023)

(vincitore Libertadores 2023) River Plate (ranking)

(ranking) Athletico Paranaense (ranking)

(ranking) Independiente del Valle (ranking)

CAF – 4 squadre

Al Ahly (campione CAF Champions League)

(campione CAF Champions League) Wydad Casablanca (ranking CAF)

(ranking CAF) Mamelodi Sundowns (ranking CAF)

(ranking CAF) ES Tunis (ranking CAF)

AFC – 4 squadre

Urawa Red Diamonds (campione Asia 2022)

(campione Asia 2022) Al Hilal (ranking AFC)

(ranking AFC) Al Ittihad (ranking AFC)

(ranking AFC) Pohang Steelers (ranking AFC)

CONCACAF – 4 squadre

León (vincitore CONCACAF 2023)

(vincitore CONCACAF 2023) Monterrey (ranking CONCACAF)

(ranking CONCACAF) Tigres UANL (ranking CONCACAF)

(ranking CONCACAF) Al Ain (ranking CONCACAF)

OFC – 1 squadra

Auckland City (campione Oceania)

🇺🇸 Paese ospitante – 1 squadra

Inter Miami (club ospitante USA)

Inter e Juventus nel Mondiale per Club 2025

Le due italiane accedono tramite il ranking UEFA 2021–2024, e rappresentano l’élite del calcio nazionale nel nuovo torneo FIFA.

Inter : finalista Champions League 2025, forte piazzamento UEFA

: finalista Champions League 2025, forte piazzamento UEFA Juventus: esclusa dalle coppe in una stagione, ma posizionata nel ranking grazie ai buoni risultati europei precedenti

Le due squadre italiane sono attese da gironi competitivi e partiranno con l’obiettivo di raggiungere almeno i quarti di finale.

Differenze tra vincitori e qualificati da ranking

Tipo di squadra Caratteristiche Esempi Vincitore coppa continentale Ha vinto una Champions League o equivalente tra il 2021 e il 2024 Real Madrid, Palmeiras, Al Ahly Qualificata via ranking Scelta in base al punteggio cumulativo nei tornei FIFA/UEFA/CONMEBOL Inter, Juventus, PSG, River Plate

Il Mondiale per Club 2025 sarà una vetrina globale con le migliori squadre degli ultimi anni, distribuite su base meritocratica e geografica. L’equilibrio tra vincitori e club storici crea un torneo ricco di fascino e incroci inediti, in cui le italiane puntano a giocare un ruolo da protagoniste.

Leggi anche