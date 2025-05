Juventus e Mondiale per Club: pronostico e statistiche chiave

Il Mondiale per Club si avvicina e cresce l’attesa per le 32 squadre che si contenderanno il titolo di miglior club del pianeta. Tra le protagoniste spicca la Juventus, reduce da una qualificazione in extremis alla prossima Champions League e già proiettata verso la nuova avventura internazionale negli Stati Uniti. Tuttavia, la preparazione della squadra bianconera non è priva di ostacoli: un infortunio importante priva il tecnico Igor Tudor di un elemento chiave proprio nei giorni decisivi per la compilazione della lista dei convocati.

Le statistiche e i precedenti della Juventus al Mondiale per Club

La Juventus si presenta a questo Mondiale per Club dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, culminata con la conquista dell’accesso alla Champions League grazie a una vittoria sofferta contro il Venezia. Ecco alcuni dati salienti che fotografano il percorso recente dei bianconeri:

Seconda qualificazione consecutiva alla Champions League

Esordio nel Mondiale per Club fissato il 18 giugno a Washington contro l'Al Ain

Ultima partita di campionato vinta per 3-2 sul Venezia

Le squadre europee, tra cui la Juventus, partono favorite secondo i pronostici, ma il torneo vede la partecipazione di club di tutto il mondo, rendendo i risultati tutt’altro che scontati.

La notizia che scuote il ritiro bianconero è l’infortunio del portiere Mattia Perin, costretto a un’operazione alla mano destra che lo terrà lontano dai campi per circa otto settimane. La Juventus dovrà quindi fare a meno del suo affidabile secondo portiere per tutta la durata della competizione negli Stati Uniti. Il tecnico Igor Tudor, che potrebbe essere confermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione, dovrà affidarsi a Carlo Pinsoglio come alternativa tra i pali.

Perin operato il 26 maggio, rientro previsto non prima di fine luglio

La Juventus esordirà contro l'Al Ain il 18 giugno

Le altre favorite secondo i pronostici sono Manchester City e Real Madrid

Il nuovo formato del torneo, con 32 squadre, promette un livello di spettacolo e incertezza superiore rispetto alle edizioni precedenti. Le quote vedono le formazioni europee avanti, ma attenzione alle sorprese provenienti da Asia, Africa e Americhe, con club come Ulsan, Monterrey, Pachuca e Mamelodi pronti a sfruttare la grande vetrina internazionale.

La Juventus, pur orfana di Perin, si prepara a un Mondiale per Club che si annuncia avvincente e ricco di insidie. La squadra di Tudor proverà a sfruttare la propria esperienza europea, pur dovendo rivedere alcune scelte tra i pali. Secondo le prime indicazioni, le quote vedono le squadre europee nettamente favorite, ma la nuova formula a 32 formazioni lascia spazio a possibili sorprese da parte dei club extraeuropei.

