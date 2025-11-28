Mondiale per Club 2029, Inter in pole position: indietro le altre italiane

L’Inter guida il ranking europeo in vista del Mondiale per club 2029, davanti a grandi squadre come Arsenal e Psg. Con 63 punti, i nerazzurri precedono i londinesi di quattro lunghezze e i francesi di cinque, pur considerando che il Psg è già qualificato avendo vinto la Champions League lo scorso 31 maggio a Monaco.

Mondiale per Club 2029: Inter prima in Europa davanti all’Arsenal. Le altre italiane…https://t.co/0qdaJkJJ2i — Fcinter1908 (@fcin1908it) November 28, 2025

Nella Top 10 del ranking Uefa figurano squadre di grande tradizione: Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid e Aston Villa. L’Inter è al momento l’unica italiana nelle prime posizioni, confermando la sua continuità in campo internazionale.

Per le altre formazioni italiane la situazione è invece molto diversa: l’Atalanta occupa il 13° posto, mentre Juventus, Milan e Napoli sono rispettivamente al 19°, 22° e 32°. La classifica dimostra come, a livello europeo, a parte l’Inter le altre italiane siano ancora lontane dai vertici. (continua dopo la foto)

Secondo l’attuale regolamento, al Mondiale per club parteciperanno 12 squadre UEFA: le quattro vincitrici delle ultime edizioni della Champions League più le altre otto migliori del ranking. Al momento, però, non è ancora stata stabilita la sede della competizione, prevista tra meno di quattro anni.

L’Inter, dunque, si conferma come la principale candidata italiana a rappresentare il Paese, mentre le altre formazioni dovranno lavorare molto per rientrare fra le possibili partecipanti.

