Il Mondiale per Club è alle porte: dal 14 giugno al 13 luglio in America il grande torneo che raduna le migliori squadre di club da tutto il mondo sta per iniziare, e porta con sé una grande serie di novità. La Coppa del mondo per club FIFA 2025, infatti, sarà la prima edizione con il nuovo formato, che prevede 32 squadre: ai campioni in carica delle principali competizioni federali, infatti, si aggiungono quelli dei quattro anni precedenti e altri team eleggibili il ranking.



Ma non è del formato del Mondiale per Club che sia qui a parlare oggi: forse non tutti lo sanno, ma le squadre coinvolte posso acquistare giocatori che sarebbe sul mercato a partire dal 30 giugno in una speciale finestra dall’1 al 10 dello stesso mese, in modo da porteli impiegare nella competizione. E tra i vari free agent ci sono alcuni nomi davvero interessanti, che potrebbero quindi vestire la loro nuova maglia per la prima volta proprio in questo torneo.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha dichiarato ormai terminata la sua avventura in Arabia Saudita, iniziata nel 2023. Dopo 74 gol in 77 partite di campionato, il portoghese si è detto pronto ad una nuova avventura. Inoltre, il presidente Gianni Infantino ha dichiarato che potremmo vedere CR7 al Mondiale per Club, e che al momento alcune trattative sono aperte sul tavolo. Ad ora non ci sono ancora indizi sulla prossima destinazione di Ronaldo, ma c’è una pista davvero intrigante: un ultimo ballo all’Inter Miami, giocando in coppia con il rivale di sempre Lionel Messi.

2. Trent Alexander-Arnold

Nonostante alcune speculazioni abbiamo fatto intendere un passo indietro, sembra ormai definitivo l’addio di Trent Alexander-Arnold al Liverpool, dove ha trascorso tutta la sua carriera da professionista. Dopo 9 anni con i i Reds, TTA sembra essere promesso sposo del Real Madrid, che nella posizione di terzino destro può contare attualmente solo su Lucas Vasquez, in quanto Dani Carvajal è infortunato. Qualora l’affare si concretizzasse, quindi, potremmo vedere lo storico debutto di uno dei migliori terzini al mondo con la camiseta blanca a breve.

3. Jorginho

L’ultima annata di Jorginho all’Arsenal non è stata certo esaltante, con il centrocampista italiano scivolato indietro nelle gerarchie e finendo alle spalle di Thomas Partey e Mikel Merino. L’addio tra le due parti è praticamente certo, così come la nuova destinazione di Jorginho: nel corso dell’estate dovrebbe infatti accasarsi al Flamengo, squadra brasiliana di prestigio che intende mettere sotto contratto l’esperienze e l’eccellente visione di gioco che lo ha reso celebre in tutta Europa e non solo.

4. Paul Pogba

Ebbene si, non ci siamo dimenticati di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha appena completato la sospensione di 18 mesi per le violazioni anti-doping, e non gioca un match da settembre 2023. Al netto di questo, molte squadre vorrebbero appropriarsi del suo straordinario talento, ancora visibile sotto la coltre di infortuni e discutibili comportamenti extra-campo. Che il Mondiale per Club sia l’occasione giusta per rivederlo?

5. Jonathan Tah

Jonathan Tah sta per concludere la sua decennale avventura al Bayer Leverkusen, di cui è stato perno ed elemento centrale nella linea difensiva. La prossima destinazione del 30enne sembra essere il Bayern Monaco, che è già in contatto con il giocatore e sta provando a portarlo in Baviera prima che il Mondiale per Club inizi. Del resto, gli infortuni hanno lasciato la difesa del Bayern priva di Kim Min-jae, Dayot Upamecano e Hiroki Ito.

6. Leroy Sané

Leroy Sané è uno degli esterni offensivi più intriganti in circolazione, e questa estate potrebbe cambiare casacca dopo 5 anni trascorsi al Bayern Monaco. Le destinazioni sono tante e tutte molto prestigiose: la più probabile sembra essere il Tottenham, ma su di lui ci sono anche Arsenal, Chelsea e i campioni d’Italia del Napoli. In quest’ultimo caso, comunque, non lo vedremmo al Mondiale per Club.

7. Angel Di Maria

Quest’estate si concluderà anche la seconda avventura di Angel Di Maria al Benfica, con un bottino di 32 gol e 25 assist in 88 partite. È certo che il campione del mondo cambierà maglia, ma non si sa ancora quale indosserà e soprattutto quando: di certo c’è che nel ricchissimo palmarés di Di Maria uno dei pochi trofei a mancare è proprio la Coppa del Mondo per Club.

