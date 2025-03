Messi e Cristiano Ronaldo insieme al Mondiale per Club, si può fare: l’incredibile progetto della squadra americana

L’Inter Miami sta cercando di realizzare uno dei sogni più ambiziosi e affascinanti degli ultimi 20 anni: un attacco composto dai Lionel Messi e Cristiano Ronaldo al prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Usa a metà giugno. Il torneo che vedrà Messi protagonista con l’Inter Miami, mentre il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr è in scadenza.

Per il fuoriclasse portoghese, l’idea di giocare al fianco di Messi in un torneo di rilevanza mondiale è un’opportunità inaspettata. Ronaldo è ben consapevole che arrivare al 2029, anno della seconda edizione del torneo, con 44 anni suonati, sarebbe un’impresa quasi impossibile. A giugno, però, scadrà il suo contratto con l’Al Nassr, e l’Inter Miami potrebbe offrirgli la possibilità di vivere quest’ultima grande avventura.

La possibilità di un attacco Messi-Ronaldo al Mondiale per Club è reale, anche perché, come scrive TeamTalk, ci sono già in corso trattative per il rinnovo del contratto con l’Al Nassr, ma nel frattempo Ronaldo sarebbe libero di firmare per qualsiasi club. La proposta dell’Inter Miami potrebbe essere l’ultima occasione per entrambi i fuoriclasse di giocare insieme.

L’Inter Miami, che parteciperà a questa edizione del Mondiale per Club in qualità di squadra ospitante, è stata inserita nel Gruppo A insieme a squadre di prestigio come Palmeiras (Brasile), Al-Ahly (Egitto) e Porto. Per Cristiano Ronaldo, la presenza del Porto potrebbe rappresentare uno stimolo ulteriore.

Messi e Cristiano Ronaldo insieme, un sogno che può avverarsi

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, l’unico club che potrebbe rimanere deluso dalla collaborazione tra Messi e Ronaldo è il Real Madrid. Secondo Marca, ci sarebbe una parte dei tifosi delle merengues che, pur consapevoli dell’avanzare dell’età di Ronaldo, potrebbero accogliere con favore un suo ritorno con la maglia del Real Madrid anche solo per disputare il torneo.

Mentre il tempo scorre e i due campioni si avvicinano al termine della loro straordinaria carriera, questa opportunità potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per vedere insieme i due fenomeni che hanno dominato il calcio mondiale per oltre due decenni.

L’Inter Miami, con il suo progetto ambizioso, potrebbe scrivere una nuova, epica pagina nella storia del calcio. Un attacco Messi-Ronaldo, per una sfida mondiale in terra americana: chi non vorrebbe essere testimone di un sogno che è ancora, incredibilmente, a portata di mano?

