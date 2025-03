Tempesta sul Real Madrid: MBappé e Vinicius a rischio squalifica dalla Uefa, ecco perché

Un’inaspettata bufera si abbatte sul Real Madrid dopo l’ultima sfida di Champions League contro i cugini dell’Atletico Madrid. In seguito ai festeggiamenti dei giocatori merengues al termine della partita, che ha visto il Real prevalere ai rigori, l’Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta per presunta “condotta indecente” che coinvolge Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Antonio Rudiger e Dani Ceballos.

L'Atletico se serait plaint à l'UEFA du comportement de certains joueurs du Réal Madrid dont Kylian M'bappé. @AfterRMC pic.twitter.com/KG3WPU4SQe — Habiba M'bappé (@BappeDiall88728) March 21, 2025

Quattro nomi di grande calibro, che potrebbero ora rischiare una squalifica che comprometterebbe la loro presenza nell’attesissima sfida di quarti di finale contro l’Arsenal. L’indagine è scattata dopo un reclamo ufficiale da parte dell’Atletico Madrid, che ha sollevato il caso e denunciato i comportamenti dei giocatori del Real durante i festeggiamenti al Metropolitano.

Le immagini che circolano sui social hanno fatto il giro del mondo, mostrando Rudiger che compie il gesto minaccioso del taglio della gola verso i tifosi avversari, Mbappé che si tocca le parti intime, Vinicius che provoca il pubblico e Ceballos che fa altri gesti provocatori con le mani.

Real Madrid, giocatori a rischio squalifica per la Champions

Tutto ciò ha spinto l’Uefa a nominare un ispettore disciplinare per esaminare i video e decidere le eventuali sanzioni. Un’indagine che ha preso una piega inattesa, con la possibilità che i protagonisti di questa vicenda possano essere squalificati per il primo match dei quarti di Champions, in programma l’8 aprile a Londra contro l’Arsenal.

Un episodio che ha scioccato molti, soprattutto considerando la reputazione di questi giocatori e l’importanza della partita che li attende. La condotta sul campo, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, rischia ora di far lievitare ulteriormente le polemiche, con possibili conseguenze molto pesanti per i giocatori coinvolti e per la società.

