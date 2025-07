Home | Pronostico Italia-Spagna: statistiche e analisi per le quote

L’attesa per la sfida tra Italia e Spagna è alle stelle: le azzurre, guidate da Soncin, affrontano le campionesse del mondo in una partita decisiva per il loro futuro nell’Europeo. Un pareggio potrebbe bastare alle italiane per accedere ai quarti di finale, mentre la Spagna, già qualificata, potrebbe optare per il turnover. Questo confronto, in programma a Berna venerdì 11 luglio alle 21, rappresenta una delle sfide più attese della manifestazione.

Statistiche e quote: il dominio spagnolo contro la solidità azzurra

La situazione del girone vede la Spagna al comando con 6 punti, seguita dall’Italia a quota 4. Dietro, il Portogallo spera ancora nella qualificazione ma dovrà realizzare una goleada contro il Belgio e confidare nella sconfitta delle azzurre. Analizzando le statistiche:

Spagna : 11 gol segnati nelle prime due partite, nessuna rete subita.

: 11 gol segnati nelle prime due partite, nessuna rete subita. Italia: una sola rete incassata, solida difesa e determinazione per tornare tra le grandi d’Europa dopo 12 anni.

Le quote evidenziano il favore dei bookmaker per la Spagna:

Risultato Quote principali Vittoria Spagna 1.21 – 1.25 Pareggio 5.75 – 6.40 Vittoria Italia 10.00 – 12.00

L’esito più probabile risulta essere il successo delle spagnole, ma le parole delle azzurre in conferenza stampa parlano di rispetto e coraggio: “Rispettiamo la Spagna, ma andremo a fare la nostra partita”. Un atteggiamento che lascia aperto ogni pronostico, anche alla luce della possibile rotazione nella formazione iberica.

La partita tra Italia e Spagna si preannuncia dunque equilibrata sotto il profilo mentale, anche se i numeri sembrano sorridere alle campionesse del mondo. Il pareggio — che permetterebbe alle azzurre di qualificarsi — potrebbe diventare un’opzione concreta, soprattutto se la Spagna decidesse di risparmiare qualche titolare in vista dei quarti. Le quote per il segno X oscillano tra 5.75 e 6.40, mentre la vittoria dell’Italia tocca quota 12 su alcuni operatori. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!