Calciomercato Juventus, chi è il difensore dai piedi buoni che piace tanto a Tudor

La Juventus di Igor Tudor si muove con decisione sul mercato per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni. Il club bianconero vuole rinforzare tutti i reparti e regalare al tecnico profili funzionali alla sua idea di gioco. Tra cessioni strategiche e acquisti mirati, l’obiettivo è rendere competitiva una squadra che torni subito protagonista. In questa direzione si inserisce anche un nome ben noto al mister bianconero.

Leonardo Balerdi, classe ’99, è il prototipo del difensore moderno: sa giocare il pallone, ha visione, si adatta a più ruoli nella difesa a tre e non rinuncia mai all’eleganza. Ma dietro il numero 5 dell’Olympique Marsiglia c’è molto di più: un’anima argentina, un passaporto italiano, e una fiducia guadagnata anche nelle situazioni più ostili. È questo che lo ha reso il profilo ideale per Igor Tudor, che lo ha valorizzato in Francia e ora lo vorrebbe alla Juventus.

Cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors, dove si era reinventato da mediano a centrale, è stato notato giovanissimo dal Borussia Dortmund, che nel 2019 ha speso 16 milioni per portarlo in Europa. Ma è a Marsiglia che ha trovato una vera dimensione, nonostante critiche e pressioni. A tenerlo in piedi: la fiducia degli allenatori, dalla Ligue 1 alla nazionale. (continua dopo la foto)

A Marsiglia è diventato capitano, anche se parte della tifoseria lo ha spesso messo in discussione. “Se Balerdi è un leader, allora l’OM non ha ambizioni”, era uno dei commenti più velenosi circolati in città. Ma Tudor lo ha sempre sostenuto. Nel 2022-23 lo ha reso imprescindibile: titolare in quasi tutte le partite, saltandone solo quattro (tre per squalifica).

Nel gioco di Tudor si è adattato come braccetto sinistro, poi con De Zerbi ha occupato la zona più centrale, gestendo quasi 120 palloni a partita. Le sue doti in fase d’impostazione hanno colpito: è tecnico, veloce, bravo nell’uno contro uno e reattivo in uscita. Non segna molto, ma il gol da fuori area contro il Monaco a gennaio è un biglietto da visita che non è passato inosservato.

Dietro il professionista c’è un ragazzo che sogna ancora l’Argentina. Nato a Villa Mercedes, sogna che un giorno la Selección giochi nella sua città. Il legame con la famiglia è forte, specie con la madre Maria, che lo ha accompagnato quando da ragazzino lasciò casa per trasferirsi al ritiro del Boca. Indimenticabile, per lui, quella sera con la radio accesa su “Princesa” dei Las pastillas del abuelo.

Juventus, il sogno di Tudor è argentino

Con il passaporto italiano, Balerdi è in cima alla lista della Juve, anche se Roma e altri club osservano. I bianconeri possono contare sull’ascendente di Tudor, il tecnico che più lo ha valorizzato. E se Marsiglia accetterà di trattare, Madama potrebbe chiudere un colpo strategico.

In nazionale ha esordito a vent’anni, poi è rimasto ai margini fino al 2024. L’infortunio di Lisandro Martinez gli ha aperto uno spiraglio, e da allora ha collezionato 6 presenze nelle qualificazioni al Mondiale. La partita contro il Cile, vinta 1-0, lo ha fatto conoscere anche a chi in Argentina non lo aveva mai notato: “Otto su dieci non lo riconoscerebbero per strada”, ha detto Fabbri in tv, “ma la sua crescita è evidente”.

Ora serve il salto. La Serie A è il prossimo banco di prova per un ragazzo che ha già affrontato le tempeste di Marsiglia, ha imparato a convivere con le aspettative e sogna ancora una Selección a casa sua. El Flaco è pronto. Marsiglia permettendo.

