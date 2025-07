Juventus, passi avanti per l’attacco: ci sono diverse opzioni

La Juventus riparte dal mercato per costruire la nuova squadra targata Igor Tudor, e lo fa con decisione. Dopo una stagione di transizione e in attesa di scoprire quanto sarà lungo il cammino al Mondiale per Club, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino obiettivi ambiziosi per rafforzare l’attacco e non solo.

Il primo nodo da sciogliere resta quello di Dusan Vlahovic, che per ora non ha aperto alla cessione, frenando i piani ma senza paralizzare le strategie. Il nome più caldo al momento è quello di Jonathan David, reduce dalla Gold Cup con il Canada e libero a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lille.

La Juventus si è già mossa offrendo 6 milioni più 2 di bonus a stagione per tre o quattro anni, praticamente gli 8 milioni richiesti dal giocatore. Ma a complicare la trattativa è la commissione da 15 milioni pretesa dagli agenti: cifra ritenuta eccessiva dalla società. Per sbloccare la situazione, si è mosso in prima persona Damien Comolli, sfruttando il rapporto diretto con l’attaccante.

Nel frattempo, i bianconeri non mollano la pista Victor Osimhen. Tornato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, il nigeriano rappresenta un’alternativa di altissimo profilo. Il problema, però, è il prezzo: la clausola da 75 milioni valida per l’estero è un ostacolo pesante, ma la Juventus mantiene i contatti con l’entourage del giocatore, sperando in una svolta.

Non solo attacco. La Juventus lavora anche per rafforzare le corsie esterne. Secondo Repubblica, il nome nuovo è quello di Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina, che avrebbe chiesto la cessione al club viola. Il profilo piace a Tudor, che ha bisogno di qualità sugli esterni.

La valutazione della Fiorentina è tra i 25 e i 30 milioni, e sul giocatore c’è anche l’interesse del Barcellona. Non è l’unico nome: resta viva anche la pista che porta a Wesley del Flamengo. La Juventus è dunque pronta a rinnovarsi in profondità: tra assalti, trattative e incastri, il mercato bianconero è appena iniziato. E promette fuochi d’artificio.

Leggi anche: