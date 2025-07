Home | Calciomercato: i trasferimenti che possono cambiare le quote per la Serie A 2025/2026

l calciomercato Serie A 2025 entra finalmente nel vivo con l’apertura ufficiale il 1° luglio. Dopo settimane di trattative, voci e colpi sfiorati, si cominciano a delineare i primi trasferimenti clamorosi che potrebbero riscrivere gli equilibri del campionato italiano. Nelle prossime settimane vedremo con ogni probabilità tantissimi giocatori – anche di spessore – cambiare squadra, andando in certi a modificare gli equilibri del nostro campionato. Tra trattative ufficializzate, speculazioni e trasferimenti in corso, andiamo ad approfondire alcune delle mosse di mercato più interessanti che potrebbero influire sulla prossima stagione della Serie A.

Kevin De Bruyne al Napoli

Ad ora, il grande colpo estivo della Serie A è senza troppi dubbi l’arrivo di De Bruyne al Napoli. Dopo 10 anni al Manchester City, dove è diventato uno dei migliori giocatori al mondo, il centrocampista ha scelto Napoli come sua prossima destinazione. Oltre al fascino di vedere un profilo di questo tipo così da vicino, KDB porta ulteriori ambizioni al Napoli già campione della Serie A, aumentando sensibilmente il tasso tecnico del centrocampo azzurro e, per estensione, anche quello di tutto il campionato.

Theo Hernandez all’Al-Hilal

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra molto vicino l’addio di Theo Hernandez al Milan. Dopo diversi trionfi insieme, tra cui il memorabile scudetto del 2022, sembra che le strade del terzino e della squadra stiano per separarsi: del resto, il rapporto degli ultimi anni è stato piuttosto burrascoso e nè Theo nè il Milan sembrano troppo volenterosi di recuperarlo. La destinazione più quotata sembra essere l’Al-Hilal, con cui ci sarebbe già un accordo che – sempre secondo i rumor – verrà ufficializzato dopo il Mondiale per Club.

Osihmen alla Juventus?

In questo caso utilizziamo il punto di domanda anche nel titolo, in quanto rumor molto insistente ma con poche basi concrete. La situazione di Osimhen, ormai profilo poco gradito al Napoli ma comunque volenteroso di rientrare in un contesto competitivo, è ben nota. Sembra che i contatti tra le parti si stiano intensificando proprio in queste ore, ma con ogni probabilità l’eventuale trasferimento si legherà all’ipotetico addio di Vlahovic, ormai separato in casa.

Jonathan David alla Juventus

Pista molto più solida è quella che porta Jonathan David, da anni uno dei più entusiasmanti attaccanti francesi, alla Juventus, che sta disperatamente cercando di sostituire Dusan Vlahovic e dare un solido profilo offensivo a Tudor. L’operazione è a parametro zero ma presenta comunque costi importanti, soprattutto a livello di cartellino, perciò la Juventus con ogni probabilità sta tenendo monitorata la pista Osimhen prima di decidere cosa fare con David.

Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid

L’Atalanta perde uno dei suoi difensori più interessanti: Matteo Ruggeri cambia infatti squadra e campionato, trasferendosi all’Atletico Madrid. La squadra spagnola, nota per la sua difesa arcigna e sfibrante, trova così in Ruggeri un nuovo, fondamentale tassello. La Dea si ritrova così orfana del giocatore di riferimento sulla sinistra, che secondo alcuni rumor potrebbe essere Filip Kostic della Juventus.

Luka Modric al Milan

Quale onore vedere un giocatore del calibro di Luka Modric in Serie A. Non lasciatevi ingannare dalla carta d’identità che recita che a settembre compirà 40 anni. Il croato ha vinto tutto in carriera ma ha ancora fame di dire la sua nel mondo del calcio: la sua qualità senza pari e la straordinaria tecnica di cui è dotato possono senza dubbio spostare gli equilibri in Serie A, dove dovremmo vederlo indossare la maglia del Milan a partire dalla fine del Mondiale per club.

Ange-Yoan Bonny all’Inter

Chi ha seguito con attenzione l’avventura del Parma nello scorso campionato sa bene che Ange-Yoan Bonny è un attaccante decisamente interessante. È molto atletico, ha un grande senso della posizione e sa legarsi bene ai compagni: il rinforzo perfetto per l’Inter, decisamente delusa dal mancato apporto di Arnautovic e Taremi come subentranti. Bonny avrà ora una straordinaria possibilità di mettersi in mostra su un palcoscenico più luminoso, crescendo all’ombra di Thuram.

De Cuyper al Milan

Maxim De Cuyper è un terzino di spessore e un profilo molto interessante, che sembra vicino al Milan da diverse settimane. Sarebbe il sostituto naturale di Theo Hernandez, della cui partenza imminente abbiamo parlato poco fa, grazie al suo profilo atletico e alla capacità di inserirsi. Anche se l’offerta dei rossoneri non si è ancora. concretizzata, il giocatore ha declinato l’offerta del Brighton proprio per aspettare il definitivo affondo del Milan.