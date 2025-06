Napoli, tutti vogliono Osimhen: chi è in pole position e chi potrebbe arrivare si piedi del Vesuvio

Napoli, Victor Osimhen resta uno dei nomi più caldi di questa estate di calciomercato, un autentico gioiello conteso tra big europee e tentazioni arabe. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione in prestito al Galatasaray, ha finora respinto le proposte faraoniche dell’Al Hilal di Inzaghi, disposto (oltre all’ingaggio) anche a spingersi a una spesa di 75 milioni di euro, cifra che corrisponde alla clausola fissata tempo fa da De Laurentiis.

Dall’Inghilterra: “Osimhen ha richieste troppo alte, se vorrà giocare in Premier League dovrà ridimensionarle”https://t.co/eMi8rDseFl — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) June 20, 2025

Mentre la Juventus, altro club da tempo sulle tracce del bomber, è frenata dalla grana Vlahovic che congela ogni mossa, ecco spuntare la vera bomba di mercato: secondo l’indiscrezione lanciata da Claudio Raimondi su Mediaset, il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra, sarebbe pronto a far saltare il banco per Osimhen.

I Reds, infatti, avrebbero proposto al Napoli un’offerta strutturata che fa discutere: i cartellini di Darwin Nunez e di Federico Chiesa, più un conguaglio economico ancora da definire, per arrivare a Victor. Una contropartita doppia che abbatterebbe di fatto l’impatto della clausola di 75 milioni, offrendo a De Laurentiis due pedine di assoluto valore e subito pronte per il progetto di Antonio Conte.

Il Napoli, da parte sua, sta riflettendo seriamente: preferirebbe comunque vedere Osimhen lontano dalla Serie A per evitare di rafforzare rivali dirette, ma al tempo stesso vuole tutelare il proprio tesoro con un minimo di incasso cash, oltre ai due calciatori.

Napoli, la grande offerta del Liverpool

Dal canto suo, Osimhen non chiude porte ma non si sbilancia: “Ci sono tanti club che mi vogliono, ma ora mi godo le vacanze“, ha detto in una lunga intervista al canale YouTube di Daddy Freeze. “Ripenso alla mia stagione al Galatasaray, rivedo i gol e gli errori: mi ha aiutato a crescere come calciatore e come uomo“.

Nel frattempo, mentre l’attaccante si gode il sole e studia il futuro, Napoli e Liverpool studiano i dettagli di uno scambio che potrebbe cambiare gli equilibri del prossimo campionato. E in Italia, la Juventus resta alla finestra: per ora bloccata da Vlahovic, ma pronta a rilanciarsi se qualcosa dovesse saltare. Il valzer dei centravanti è appena cominciato.

