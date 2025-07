“Osimhen, vi dico chi c’è dietro al Galatasaray”: la clamorosa ipotesi del dirigente

Victor Osimhen al Galatasaray? Una mossa di mercato clamorosa, ma che secondo Pierpaolo Marino potrebbe nascondere qualcosa di ancora più sorprendente. Ospite su Rai 2 nella trasmissione #Nonsolomercato condotta da Paolo Paganini, il dirigente ha sollevato dubbi e interrogativi attorno alla possibile cessione del bomber nigeriano dal Napoli al club turco.

“La clausola di Osimhen è giusta, è uno dei pochi che possono cambiare il destino di una squadra”, ha premesso Marino, prima di sganciare la bomba: “Le squadre turche sono note per offrire ingaggi faraonici, ma non pagano cifre così alte per i cartellini. Se davvero il Galatasaray pagherà la clausola, il mio dubbio è: non sarà un modo per aggirare la clausola valida solo per l’estero e portare Osimhen in Italia fra un anno a un prezzo più basso?”

Secondo Marino, non sarebbe fantamercato ipotizzare che dietro l’operazione ci sia una squadra italiana, magari Juventus o Milan, da tempo interessate all’attaccante. “Potrebbe sembrare fantasia, ma è una strategia molto intelligente. Vediamo dove sarà Osimhen tra un anno”, ha aggiunto.

Altro nodo critico: lo stipendio. “Anche per le squadre inglesi è difficile arrivare all’offerta del Galatasaray: 15 milioni netti a stagione. La clausola è alta, ma è soprattutto l’ingaggio a frenare certe trattative”.

Parlando del mercato in generale, Marino ha bocciato un possibile investimento su Darwin Nunez: “È un rischio, ha chiuso una stagione deludente. Meglio puntare su Lukaku, Lucca, Ndoye e Lang”.

Più netta la posizione sull’Inter e il caso Calhanoglu: “Non lo vedo lontano da Milano. È legato alla squadra, non credo che l’Inter lo ceda. Ederson? Trattare con Percassi non sarà facile, sa valorizzare i suoi”.

Su Vlahovic, invece, uno spiraglio lo vede: “Allegri lo stima, ma sa che è difficile prenderlo. Per me non è così impossibile, anche il Milan potrebbe provarci. Con un solo anno di contratto, il valore scende: la Juve non può chiedere più di 10-15 milioni”.

Infine, l’elogio a Francisco Conceicao, rivelazione del Porto: “È veloce, altruista, sa andare in gol e ha carattere e intelligenza tattica. Se la Juve non lo riscatta, commette un grosso errore”.

