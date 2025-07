Home | Juventus, spunta la pista a sorpresa per Douglas Luiz: potrebbe restare in Italia

Juventus, il ritorno in Premier League resta la pista più calda per Douglas Luiz, ma ora sul centrocampista bianconero si affaccia anche una clamorosa opzione italiana. Secondo quanto filtra, Cesc Fabregas avrebbe preso contatto diretto con il brasiliano per provare a portarlo al Como, ambizioso progetto lombardo pronto ad approfittare della situazione.

Il giocatore è in uscita dalla Juve, che ha l’urgenza di alleggerire il bilancio azzerando il costo annuo del suo ingaggio da 5 milioni di euro. Douglas Luiz, acquistato lo scorso anno dall’Aston Villa in un’operazione da 50 milioni complessivi, non ha mai convinto del tutto: bocciato da Thiago Motta, ignorato da Tudor, si sente poco valorizzato nel contesto bianconero.

A gennaio aveva già rifiutato alcune offerte inglesi, segnale di un disagio non legato solo al campo. La Juventus, però, resta in attesa di una proposta concreta: vuole evitare intoppi e trovare una soluzione entro fine mercato.

Ecco dove entra in gioco Fabregas. L’allenatore del Como è in pressing sul brasiliano, pronto a garantirgli spazio e centralità nel progetto. Il club lombardo ha una proprietà solida, è pronto ad accollarsi l’intero stipendio del giocatore e potrebbe anche valutare un riscatto futuro, su cui però la Juve chiede garanzie.

La concorrenza non manca: Leeds, Fulham, Everton e Newcastle hanno già mostrato interesse, e il Manchester United aveva provato a prenderlo in prestito sei mesi fa, senza riuscirci. Ora il Como sogna il colpaccio. E con Fabregas al centro della trattativa, nulla è da escludere.

