Inter, Sommer apre al Galatasaray: l’idea per sostituirlo

L’Inter e Yann Sommer potrebbero salutarsi dopo appena una stagione. Secondo quanto riportano dalla Turchia, il Galatasaray ha avviato contatti concreti con l’esperto portiere svizzero, reduce da un buon anno in nerazzurro e legato al club fino al 2026. L’ex Bayern avrebbe aperto al trasferimento a Istanbul, pronto a raccogliere l’eredità di Fernando Muslera, ormai separato dal club.

Il club nerazzurro, dal canto suo, non farebbe muro: la cessione non è esclusa, anzi, sarebbe parte di una strategia più ampia per ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. L’ostacolo principale resta la richiesta dell’estremo difensore: 7-8 milioni di euro l’anno, cifra considerata fuori portata dai turchi, che avrebbero invece proposto un biennale con opzione per il terzo anno, spalmando l’ingaggio su più stagioni.

Nel frattempo, un’altra pista prende quota sullo sfondo per la porta nerazzurra: Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, bandiera del Barcellona con cui ha giocato 442 partite e vinto 19 trofei, è finito ai margini nel progetto tecnico di Hansi Flick. Il club catalano ha appena investito 25 milioni per Joan Garcia, ex Espanyol, e ha blindato anche Szczesny.

Il rischio per Ter Stegen è di finire ai margini, complice anche l’elevato ingaggio e le difficoltà fisiche che ne hanno limitato il rendimento nelle ultime due stagioni. Resta sotto contratto fino al 2027 e difficilmente lascerà senza un accordo sulla buonuscita. Il Barcellona, però, valuta seriamente la sua cessione per alleggerire i costi e aprire a un nuovo corso.

In questo scenario, l’Inter osserva con attenzione. L’idea di portare a Milano un nome importante a condizioni favorevoli – in perfetta continuità con lo storico approccio low cost ai portieri – potrebbe diventare realtà. Chivu riflette: se Sommer saluterà, il colpo a sorpresa potrebbe essere proprio Ter Stegen.

