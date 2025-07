Inter, Cristian Chivu ha le idee chiare, e lo ha ribadito anche nell’incontro con la dirigenza: vuole costruire la sua squadra su basi solide, partendo da chi ha già dimostrato di saper essere determinante. Tra i giocatori indicati come intoccabili, Marcus Thuram è in cima alla lista.

La clausola rescissoria di Marcus #Thuram con l’#Inter di 75M è scaduta ❌



• Thuram è monitorato da alcuni club stranieri in attesa di eventuali sviluppi sul futuro#calciomercato pic.twitter.com/3QAf87GDLH — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) July 8, 2025

Un segnale forte, ribadito anche sul piano contrattuale: da oggi l’attaccante francese è ufficialmente fuori dal mercato, salvo offerte clamorose. La clausola rescissoria da 85 milioni di euro è scaduta alla mezzanotte di ieri. Da questo momento, chi vorrà Thuram dovrà negoziare direttamente con l’Inter e partire da una base di almeno 90 milioni.

Un modo per proteggere un giocatore che, nonostante un finale di stagione travagliato e il dissidio con Lautaro, rimane centrale nel progetto tecnico nerazzurro. nulla hanno cambiato le difficoltà vissute negli ultimi mesi: gli infortuni, il ruolo da “quasi” spettatore al Mondiale per Club e i malumori interni non hanno scalfito la fiducia che il club, e ora anche Chivu, ripongono in lui.

Lo stesso allenatore rumeno, durante il summit in Viale della Liberazione con Marotta e Ausilio, ha confermato la sua volontà di ripartire da Thuram per la nuova stagione. La linea dell’Inter è netta: l’attaccante francese non si tocca.

Solo nel caso di offerte monstre, superiori ai 90 milioni, il club si riserverebbe di valutare la situazione. Ma al momento, sottolineano da Viale della Liberazione, nessuno si è fatto avanti, e nessuno si attende sorprese. Il nuovo corso nerazzurro vuole ripartire da alcune certezze, e Marcus Thuram per l’Inter lo è.

Leggi anche: