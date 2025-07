Inter, parte la rivoluzione a centrocampo… oppure no: le ultime novità

Cristian Chivu vuole ripensare il centrocampo dell’Inter per adattarlo ai suoi moduli preferiti, in particolare il 3-4-2-1. Il tecnico rumeno considera Davide Frattesi incedibile e lo vede come un elemento chiave per duttilità e capacità di interpretare più ruoli. Per cui l’incursore nerazzurro resterà, mentre la situazione di altri giocatori appare in bilico.

Si muove anche il mercato in uscita, con la gestione di Valentin Carboni e Aleksandar Stankovic, mentre il futuro di Hakan Calhanoglu resta in forse, tra suggestioni turche e una possibile permanenza.

L’Inter ha fissato una deadline chiara per decidere il destino di Hakan Calhanoglu: se entro il 26 luglio – giorno del raduno ad Appiano Gentile – non arriverà un’offerta da almeno 30 milioni di euro, il centrocampista resterà a Milano. (continua dopo la foto)

Il Galatasaray, che lo corteggia da settimane, ha presentato una manifestazione d’interesse tramite l’agente Gordon Stipic, ma l’offerta è di soli 17 milioni. Troppo pochi per i nerazzurri, che non hanno intenzione di fare sconti.

Il numero 20 gradirebbe il ritorno in Turchia, ma non ha mai chiesto esplicitamente di essere ceduto. E nelle ultime ore, nonostante il momento di gelo con Lautaro Martinez e Marotta seguito al flop nel Mondiale per Club, si registra un timido riavvicinamento tra Calhanoglu e l’ambiente interista.

Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, è atteso in Italia per tentare il colpo grosso con Victor Osimhen. Se l’operazione dovesse andare in porto, il club turco potrebbe ritirarsi dalla corsa per Calhanoglu, lasciandolo definitivamente all’Inter. Uno scenario che, al momento, non dispiacerebbe a Chivu, che potrebbe contare su un giocatore esperto e versatile nel suo progetto tecnico. (continua dopo la foto)

Intanto, si avvicina la chiusura del prestito di Valentin Carboni al Genoa. L’accordo prevede una formula particolare, con l’Inter che manterrà la proprietà del giocatore ma pagherà anche dei bonus legati all’impiego del giovane talento (fino a 1 milione).

Per Stankovic si attende il sì del Bruges, ma solo se l’Inter manterrà una clausola di recompra. Sul fronte offensivo, restano vive le piste Cagliari, Fiorentina e Lens per Sebastiano Esposito, mentre Kristjan Asllani piace al Betis Siviglia, ma la proposta presentata dagli spagnoli è considerata troppo bassa dal club nerazzurro (si parla di 7 milioni, mentre l’Inter lo valuta almeno 20).

