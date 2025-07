Home | Napoli, svolta per Oshimen: Juventus beffata e sostituto in arrivo

Napoli, sembra essere finalmente vicina a un finale la telenovela Osimhen. La situazione che si profila non è la migliore per le squadre italiane che erano interessate all’acquisto del forte centravanti nigeriano, a partire dalla Juventus che voleva affiancarlo a Jonathan David. Ma fornirebbe ai partenopei i fondi necessari per acquistare un sostituto.

Il Galatasaray ha deciso di fare sul serio: dopo settimane di trattative, ha presentato al Napoli un’offerta da 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria di Victor Osimhen. L’unico ostacolo resta la modalità di pagamento: il club turco propone una rateizzazione in cinque tranche, mentre De Laurentiis continua a chiedere l’intera somma in un’unica soluzione. (continua dopo la foto)

Il nigeriano ha già espresso la volontà di restare a Istanbul dopo l’esperienza in prestito. La trattativa è avanzata, anche grazie al vertice milanese tra il ds Giovanni Manna, il consulente George Gardi e il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavucku, che sta conducendo personalmente tutte le operazioni legate al mercato italiano.

Il club partenopeo dovrà ora decidere se accettare la dilazione o restare fermo sulle proprie condizioni. Ma sembra ragionevole che De Laurentiis possa prendere in considerazione l’offerta della squadra turca, visto che non sembrano esserci altri club disposti a investire una cifra così alta per il giocatore.

Se Osimhen partirà, il Napoli avrà un bel gruzzolo da investire e punterà su Darwin Nunez, attaccante uruguagio del Liverpool, primo obiettivo di Antonio Conte per ristrutturare l’attacco. L’operazione non è semplice: il prezzo è di circa 50 milioni e servirà anche un ingaggio importante. Lorenzo Lucca resta un’opzione alternativa, ma non è una priorità.

Parallelamente, il Galatasaray continuerà a lavorare sul fronte italiano per sciogliere la posizione di Álvaro Morata, destinato al Como ma ancora formalmente in prestito dal Milan al club turco. (continua dopo la foto)

Nel frattempo, in casa Juventus tutto è fermo sul fronte Dusan Vlahovic. Il serbo ha un ingaggio da 12 milioni netti e ha respinto tutte le proposte al ribasso. I suoi agenti chiedono una buonuscita da 10 milioni complessivi (5 al giocatore e 5 di commissioni), ma il club bianconero non intende cedere alle richieste.

La risoluzione del contratto resta un’ipotesi sul tavolo, ma al momento non ci sono spiragli concreti. Una situazione che blocca la Juve, da tempo interessata a Osimhen, ma fuori gioco in questa corsa.

