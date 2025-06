Home | Real Madrid, paura per Mbappè: il campione ricoverato in ospedale

Brutte notizie in casa Real Madrid. Dopo il pareggio amaro contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi all’esordio nel Mondiale per Club, e dopo una stagione deludente conclusa con un’eliminazione anticipata in Champions e con il campionato vinto dai rivali di sempre del Barcellona, i Blancos devono ora fare i conti con una notizia imprevista.

La stella dell’attacco dei madrileni Kylian Mbappé, strappato a suon di milioni al Paris Saint Germain, si trova in una situazione difficile. In seguito a un malessere che perdurava da giorni, il centravanti madrileno è stato infatti ricoverato in ospedale.

“Il nostro giocatore Kylian Mbappé soffre di un’acuta forma di gastroenterite“, si legge nel comunicato ufficiale del club spagnolo, “ed è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti e ricevere il trattamento più adeguato”.

Già assente nella partita inaugurale a causa di un’infezione virale, come confermato da Xabi Alonso in conferenza stampa, il fuoriclasse francese potrebbe saltare anche il prossimo match, ed è in forse per quelli successivi. Bisognerà aspettare il risultato degli esami a cui si è sottoposto per escludere conseguenze peggiori.

Il tecnico spagnolo, dunque, rischia di dover fare a meno di Mbappé per la delicata sfida contro il Pachuca, in programma domenica 22 giugno alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte. Un’assenza pesantissima per le Merengues, che speravano di contare sull’asso francese per voltare pagina dopo l’esordio deludente.

Ma ora, l’attenzione di tutti è concentrata sulle condizioni dell’attaccante, che dopo una stagione poco felice, nella quale oltretutto la sua ex squadra che ha trionfato in Champions League, deve ora fronteggiare un problema che potrebbe impedirgli di fare la sua parte al Mondiale per Club.

