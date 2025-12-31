Home | Statistiche e Quote Crystal Palace-Fulham: Derby e numeri chiave

Il turno infrasettimanale della Premier League inaugura il nuovo anno con un interessante derby londinese: Crystal Palace e Fulham si sfideranno il 1° gennaio 2026 alle 18:30 presso il Selhurst Park. Entrambe le squadre ambiscono a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica inglese, con i padroni di casa che cercano riscatto dopo alcune battute d’arresto e gli ospiti in cerca di conferme dopo una serie di successi consecutivi.

Analisi dell’evento: Derby londinese e posta in palio

La partita tra Crystal Palace e Fulham rappresenta una delle sfide più attese del primo turno infrasettimanale del 2026 in Premier League. Il Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, punta a ripetere l’exploit della scorsa stagione, quando riuscì a insidiare le posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee. Il Fulham, sotto la guida tecnica di Marco Silva, ha trovato una certa stabilità a metà classifica, gestendo in modo attento le risorse a disposizione e cercando di mantenere la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con motivazioni diverse: i padroni di casa cercano di invertire la tendenza negativa delle ultime giornate, mentre gli ospiti vogliono prolungare la serie positiva e, magari, scalare ulteriormente la graduatoria. Il contesto di derby aggiunge ulteriore fascino ad una partita che promette equilibrio e intensità.

Statistiche a confronto: forma recente e precedenti tra le squadre

L’analisi delle statistiche stagionali e della forma recente offre un quadro chiaro della situazione delle due squadre:

occupa attualmente la nona posizione con 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Ha segnato 21 gol e ne ha subiti 20, con una media di 1,17 reti segnate e 1,11 subite a partita. Fulham segue al decimo posto, con 8 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. L’attacco ha prodotto 25 gol, la difesa ne ha concessi 26. La media gol a partita è di 1,39 segnati e 1,44 subiti.

Negli ultimi cinque incontri, il Crystal Palace ha subito tre sconfitte consecutive dopo due vittorie esterne, mentre il Fulham ha collezionato tre successi di fila, riscattando due insuccessi precedenti. Nei confronti diretti più recenti, le Eagles sono risultate imbattute contro i Cottagers durante il 2025, con tre vittorie tra campionato e coppe.

Quote principali offerte dai bookmaker: cosa dice il mercato

Le principali piattaforme di scommesse sportive online evidenziano una leggera preferenza per il Crystal Palace come vincente dell’incontro, anche se il valore delle quote preannuncia una sfida equilibrata. Le tipologie di scommessa più gettonate riguardano l’esito finale (1X2), il numero di gol totali (Under/Over 2,5) e la possibilità che entrambe le squadre segnino (Goal/No Goal). Le quote per la vittoria interna sono leggermente inferiori rispetto a quelle per il successo esterno del Fulham, mentre il pareggio è considerato un’opzione di valore intermedio.

Esito Quote Medie Vittoria Crystal Palace Quota favorita Pareggio Quota intermedia Vittoria Fulham Quota leggermente più alta

Le opzioni Under/Over 2,5 e Goal/No Goal sono proposte a valori simili da vari bookmaker, segno di una previsione di partita equilibrata e potenzialmente combattuta sotto il profilo offensivo.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche della sfida

Esaminando alcune tendenze e dati curiosi emergono numerosi spunti interessanti:

Nel 2025 il Crystal Palace non ha mai perso contro il Fulham tra campionato e coppe (3 vittorie su 3 incontri).

non ha mai perso contro il tra campionato e coppe (3 vittorie su 3 incontri). In quattro delle ultime sei sfide tra le due squadre, una delle due non è andata a segno.

Il Fulham ha recentemente vinto tre partite consecutive in trasferta, dopo aver perso le cinque precedenti lontano da casa.

ha recentemente vinto tre partite consecutive in trasferta, dopo aver perso le cinque precedenti lontano da casa. Il centravanti dei Cottagers, Raùl Jiménez, vanta una percentuale realizzativa dal dischetto tra le più alte della Premier League, pari a quella di Yaya Touré.

Le statistiche confermano dunque la tendenza delle sfide a basso punteggio, ma anche la capacità degli ospiti di invertire il trend negativo esterno.

In conclusione, il derby londinese tra Crystal Palace e Fulham si preannuncia come una gara equilibrata, in cui i numeri suggeriscono attenzione tanto agli sviluppi difensivi quanto alle possibili sorprese offensive. Le quote dei bookmaker e le statistiche delle ultime settimane confermano l’incertezza e il fascino di questa classica sfida della Premier League.