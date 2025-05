Napoli-De Bruyne, la cosa si fa seria: cos’è successo e perché si può fare

Kevin De Bruyne e il Napoli, una suggestione che comincia a farsi concreta. Siamo ancora nel campo dei sogni, certo, ma due indizi non trascurabili stanno facendo girare la testa ai tifosi partenopei. Il primo ha un nome e un volto: Michelle Lacroix, moglie del centrocampista belga, è stata avvistata a Napoli nei giorni scorsi, impegnata a cercare casa.

Manna è stato a Manchester per presentare il progetto al giocatore.

De Bruyne sarebbe interessato a trasferirsi in Italia su consiglio di Lukaku e Mertens.

La trattativa sarebbe ancora agli inizi ma avrebbe ricevuto l'apertura del giocatore.



De Bruyne-Lobotka-McFratm 🔥👀 pic.twitter.com/2uInIUQS1Z — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) May 8, 2025

Una visita non casuale, su esplicita richiesta di Kevin, che inizia a valutare seriamente un trasferimento all’ombra del Vesuvio. Del resto, con la città il legame c’è già: i due si sono sposati nel 2017 a Sant’Agnello, nel cuore della Costiera. Ora, sette anni dopo, quella scelta sentimentale potrebbe aprire le porte a un nuovo capitolo sportivo, stavolta in azzurro.

Il secondo indizio è un viaggio: quello compiuto dal direttore sportivo Giovanni Manna a Manchester, dove avrebbe presentato a De Bruyne un piano ambizioso. Il ritorno in Champions League, la costruzione di una squadra capace di lottare per lo scudetto e, perché no, di cucire un altro tricolore sul petto.

A ciò si aggiunge un’offerta concreta: biennale con opzione per il terzo anno, stipendio da top player pur senza toccare i 13,5 milioni percepiti al City. L’obiettivo è chiaro: offrire a De Bruyne una destinazione di altissimo profilo sportivo, ma anche un ambiente familiare e stimolante, senza la pressione mediatica della Premier o il rischio di eclissarsi in campionati esotici.

Napoli, De Bruyne tentato dall’offerta degli azzurri

Il belga è in scadenza tra meno di due mesi, e questo lo rende un obiettivo pregiato: niente commissioni, niente intermediari, nessun procuratore. E infatti anche il Liverpool è sulle sue tracce, pronto a dargli continuità nella Premier League.

stando a fonti vicine al giocatore, però, Kevin sta riflettendo su un’esperienza diversa, più calda, meno frettolosa, dove possa ancora incidere senza uscire dal calcio che conta. E in questo senso ha parlato anche con Lukaku, amico e compagno di nazionale, della possibilità Napoli. Per ora è un sogno. Ma tra visite, incontri e segnali incrociati, potrebbe diventare presto molto di più.

Leggi anche: