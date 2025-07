Pronostico Juventus-Stoccarda: statistiche e analisi sul triplo colpo

Il calciomercato estivo si infiamma e uno dei nomi più caldi è sicuramente quello della Juventus, che si prepara a una vera e propria rivoluzione nella rosa. Dopo una stagione che ha visto la squadra conquistare la qualificazione alla Champions League, ma senza raggiungere i vertici auspicati da tifosi e società, la dirigenza bianconera ha deciso di puntare su innesti di qualità e con esperienza internazionale. Il focus è ora su una trattativa che coinvolge ben tre giocatori provenienti dallo stesso club della Bundesliga: lo Stoccarda. Un’operazione che potrebbe cambiare il volto della squadra allenata da Igor Tudor.

Lo Stoccarda nel mirino: statistiche e protagonisti

Le attenzioni della Juventus si sono concentrate su tre elementi chiave dello Stoccarda, protagonisti di una stagione di alto livello nel campionato tedesco:

Maximilian Mittelstädt : terzino sinistro, 44 presenze nell’ultima stagione, valutato circa 30 milioni di euro.

: terzino sinistro, 44 presenze nell’ultima stagione, valutato circa 30 milioni di euro. Jeff Chabot : centrale difensivo affidabile, nome già noto agli osservatori bianconeri, quotato su cifre più contenute.

: centrale difensivo affidabile, nome già noto agli osservatori bianconeri, quotato su cifre più contenute. Ermedin Demirović: attaccante bosniaco, 27 anni, autore di 17 gol e 6 assist, vero trascinatore offensivo.

Secondo fonti tedesche come Kicker, la trattativa è ben avviata e l’idea della dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, è quella di chiudere un triplo colpo con un’unica operazione finanziaria. L’obiettivo sarebbe versare circa 80 milioni di euro per assicurarsi l’intero pacchetto, godendo anche di uno sconto rispetto all’acquisto separato dei singoli cartellini. Questa strategia consentirebbe alla Juventus di rinforzarsi in più reparti con giocatori già pronti a livello internazionale, rispondendo alla necessità di innalzare il tasso tecnico e l’esperienza della rosa dopo le recenti delusioni nelle competizioni europee.

Nel dettaglio, il nome di Mittelstädt spicca per la continuità d’impiego e la capacità di coprire tutta la fascia sinistra, mentre Chabot rappresenta una soluzione affidabile per la difesa. Demirović, invece, viene visto come il terminale offensivo ideale, grazie ai numeri realizzativi e alla maturità raggiunta negli ultimi anni.

La mossa di puntare su tre profili già rodati in Bundesliga segna un cambio di strategia rispetto al passato, con meno scommesse su giovani ancora acerbi e più attenzione alla solidità e all’esperienza a livello internazionale.

La trattativa con lo Stoccarda rappresenta uno dei dossier più importanti dell’estate bianconera. Il piano della Juventus è chiaro: rafforzare la squadra con elementi già pronti per le sfide della Champions League e del campionato. Se l’operazione dovesse andare in porto, il valore complessivo si aggirerà attorno agli 80 milioni di euro, cifra che testimonia la volontà del club di investire per tornare protagonista. Le quote delle scommesse sui possibili arrivi sono in continuo aggiornamento, segno che l’attesa è alta tra tifosi e addetti ai lavori. Restate sempre aggiornati sulle ultime notizie e analisi di mercato: seguite la nostra sezione dedicata alle trattative e non perdetevi le prossime novità sulla Juventus!