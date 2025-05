Home | Napoli sogna: non solo lo scudetto, ma anche un acquisto fantastico… a costo zero

Napoli, non solo lo scudetto: si pensa già al futuro. Certe voci, si sa, vanno verificate. Ma quando la fonte è Sky Sport il livello cambia. De Laurentiis sogna in grande: riportata la squadra in Champions League, per festeggiare, vuole regalarsi un fuoriclasse assoluto: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga classe ’91 lascerà il Manchester City alla fine di questa stagione: contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma niente rinnovo. Sarà libero, a parametro zero.

🔵"Siamo nelle mani di Dio": #DeLaurentiis, l'Inter e il sogno Napoli. Intanto De Bruyne… https://t.co/IqPvnsm5sC — Tuttosport (@tuttosport) May 8, 2025

Una notizia che ha acceso i riflettori sul suo futuro. Le prime ipotesi parlano di un possibile approdo in Arabia Saudita o MLS, dove il ritmo è più lento e i conti bancari si gonfiano. Ma Kevin è competitivo, vuole altro: rimanere in Europa, giocarsi ancora un paio di stagioni ad alti livelli, chiudere in bellezza.

Sul tavolo, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche un’offerta del Liverpool, fresco Campione d’Inghilterra. Ma dopo 10 anni con la maglia del City, 108 gol, 177 assist e oltre 400 presenze, vederlo vestire il rosso dei Reds sembra difficile, se non proprio inaccettabile per la sua storia.

Ed è qui che si inserisce il Napoli. Il club partenopeo punta su un legame personale: la forte amicizia tra De Bruyne e Romelu Lukaku. L’idea è affascinante e ambiziosa: convincere Kevin a sposare il progetto azzurro, rilanciato da Antonio Conte, con l’obiettivo di competere su tutti i fronti: Serie A e Champions, oltre a Coppa Italia e Supercoppa.

C’è però un ostacolo che sembra una montagna: lo stipendio. Al Manchester City, De Bruyne guadagna circa 13 milioni netti all’anno, cifra semplicemente fuori portata per le casse del Napoli. Un compromesso sarebbe necessario. Ma nel calcio, e nel mercato, nulla è mai sicuro.

Appare evidente che un eventuale passaggio di De Bruyne in maglia azzurra, a questo punto, dipenderà dalla volontà del giocatore, che mette la famiglia davanti a tutto. I suoi tre figli sono cresciuti a Manchester e quindi il giocatore dovrà valutare bene la situazione.

Ma se il colpaccio riuscisse, per De Laurentiis potrebbe avere un doppio effetto: non solo portare in riva al Golfo un fuoriclasse del calcio europeo ma, forse, anche convincere Antonio Conte, il cui destino è ancora avvolto nella nebbia, a restare per cominciare un ciclo vincente. E forse sarebbe proprio questo il colpo più importante.

