Pronostico Wimbledon Alcaraz-Tarvet: statistiche e analisi quote

L’attenzione degli appassionati di tennis si concentra oggi su uno degli incontri più attesi di Wimbledon 2025, dove il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz affronta il britannico Oliver Tarvet nel secondo turno. Questo match rappresenta una tappa importante non solo per il percorso dei due atleti nel torneo, ma anche per gli appassionati di pronostici e scommesse sportive, che cercano di interpretare statistiche e risultati per formulare le proprie previsioni sugli esiti dell’incontro.

Alcaraz favorito: statistiche e quote a confronto

Il confronto tra Alcaraz e Tarvet è particolarmente interessante sia per il valore tecnico del match sia per le dinamiche delle scommesse. Alcaraz, attuale numero 2 del ranking mondiale, arriva all’appuntamento dopo una vittoria sofferta al quinto set contro Fabio Fognini, dimostrando ancora una volta la sua resilienza nei momenti decisivi. D’altra parte, Tarvet, classe 2003 e studente presso la University of San Diego, è alla sua prima esperienza nel circuito maggiore e ha già stupito tutti eliminando Riedi al primo turno dopo essere passato dalle qualificazioni.

Alcaraz : solida esperienza nei tornei del Grande Slam, già campione a Wimbledon .

: solida esperienza nei tornei del Grande Slam, già campione a . Tarvet : outsider, grande entusiasmo e nessuna pressione, ma inesperienza a questi livelli.

: outsider, grande entusiasmo e nessuna pressione, ma inesperienza a questi livelli. I due non si sono mai affrontati in precedenza.

Le principali agenzie di scommesse collocano Alcaraz come netto favorito, con quote molto basse per una sua vittoria, che oscillano tra 1.05 e 1.10. Per Tarvet, invece, le quote sono ben più alte, riflettendo la sua posizione di sfavorito, e possono superare 7.00. Questo squilibrio nelle quote rispecchia sia la differenza di classifica sia l’esperienza sui campi più prestigiosi.

Giocatore Quota media vittoria Risultato più probabile Carlos Alcaraz 1.07 3-0 Oliver Tarvet 7.50 3-2

Il match si disputa sul campo Centrale, con inizio previsto non prima delle 15:40. La presenza di Tarvet rappresenta la classica favola sportiva, ma le probabilità sono tutte per Alcaraz, che punta a consolidare la propria posizione tra i grandi del tennis internazionale.

In sintesi, il secondo turno di Wimbledon tra Alcaraz e Tarvet si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto per chi ama analizzare statistiche e confrontare quote. Le agenzie di scommesse vedono nettamente favorito Alcaraz, ma nel tennis, si sa, le sorprese non mancano mai. Per chi segue le scommesse, il successo dello spagnolo appare il risultato più probabile, ma l’entusiasmo del giovane britannico potrebbe regalare qualche colpo di scena.

