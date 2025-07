Mondiale per Club, che lotta fra Dortmund e Monterrey!

Il Mondiale per club 2025 entra nel vivo e regala un altro verdetto di peso. Anche il Borussia Dortmund scrive il proprio nome tra le otto regine del torneo, completando il quadro dei quarti. I tedeschi affronteranno ora il Real Madrid in una sfida che promette spettacolo, anche se senza l’attesissimo duello tra i fratelli Bellingham, sfumato per la squalifica di Jobe.

Il Monterrey saluta a testa alta: ci ha provato, è andato vicino al pari, ma si è arreso a una doppietta di Guirassy. La sfida del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta parte equilibrata, con un Monterrey per nulla intimorito. Deossa mette subito alla prova Kobel, ma al primo vero affondo è il Dortmund a colpire: Guirassy scambia di prima con Adeyemi e batte Andrada con un destro chirurgico al 14’.

I messicani reagiscono, colpiscono un palo con Corona, ma vengono trafitti di nuovo in contropiede: ancora Adeyemi a fornire l’assist e ancora Guirassy a insaccare. Dopo 24 minuti è già 2-0 per il Bvb. Ma il Monterrey però non molla. Rischia il 3-0 in più occasioni, con Andrada che tiene a galla i suoi, poi nella ripresa trova subito il modo per riaprirla.

Al 48’, su un’azione insistita, è Berterame a staccare di testa in mezzo all’area e battere Kobel per il 2-1. La partita cambia volto: i gialloneri arretrano, il Monterrey ci crede e al 64’ pareggia con lo stesso Berterame. Ma la rete viene annullata per fuorigioco, tra le proteste messicane.

Kovac corre ai ripari, blinda la difesa con cambi mirati e prova a gestire la pressione finale. Nel recupero brivido enorme con Sergio Ramos che sfiora il gol del 2-2, ma alla fine il Borussia resiste e porta a casa la qualificazione.

Il successo del Dortmund chiude il tabellone dei quarti di finale: da una parte Palmeiras-Chelsea e Fluminense-Al Hilal, dall’altra Psg-Bayern e Dortmund-Real Madrid. Saranno cinque le squadre europee a giocarsi l’accesso alla semifinale.

Niente sfida familiare però tra Jude e Jobe Bellingham: il fratello minore, ammonito e diffidato, sarà squalificato e non potrà affrontare il Real. Una beffa nel giorno dell’impresa sfiorata dal Monterrey.

