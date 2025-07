Home | Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Real: le italiane tornano a casa

Dopo l’Inter, anche la Juventus saluta il Mondiale per Club, battuta 1-0 dal Real Madrid in un match che ha visto i bianconeri reggere bene nella prima frazione, per poi cedere nella ripresa. A condannare la squadra di Tudor, apparsa stanca con il passare dei minuti, è stata una rete di Gonzalo Garcia, che ha deciso la sfida all’Hard Rock Stadium di Miami.

#Yildiz #Juventus, il numero 10 non tradisce contro il #RealMadrid ✨✨

È la luce dei bianconeri, che si spengono dopo la sua sostituzione. Le pagelle dei giornali: «Imprescindibile» ✍️https://t.co/YAt4SGTrzP — JuventusNews24.com (@junews24com) July 2, 2025

La Juventus ha approcciato il match con coraggio, disputando un primo tempo solido e ordinato, in cui ha saputo reggere il confronto con il tasso tecnico dei Blancos. Le linee strette e un pressing ben organizzato hanno permesso ai bianconeri di limitare le iniziative madrilene, senza però riuscire a costruire reali occasioni da gol.

Nella ripresa, però, la qualità del Real ha fatto la differenza: con il palleggio e l’intensità nei duelli individuali, gli spagnoli hanno progressivamente conquistato il campo. La Juventus ha iniziato a soffrire soprattutto sulle fasce, dove gli inserimenti dei blancos hanno messo in crisi la linea difensiva italiana.

Il gol-partita arriva al minuto 72, quando Gonzalo Garcia sfrutta una disattenzione della retroguardia juventina e firma l’1-0 con un colpo preciso che non lascia scampo a Di Gregorio. Da lì in poi, la Juve ha provato a reagire, ma senza lucidità né vere occasioni per riequilibrare l’incontro.

Il maggior tasso tecnico e la tenuta atletica del Real si sono imposti col passare dei minuti, certificando l’eliminazione dei bianconeri, che lasciano il torneo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di dover lavorare ancora molto per tornare competitivi al livello delle grandi d’Europa.

