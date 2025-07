Juventus, il like di Vlahovic scatena una bufera: cosa è successo

Il mercato estivo della Juventus si infiamma. Tra le manovre per rinnovare l’attacco e la difficoltà nel piazzare alcuni giocatori in uscita, tiene banco soprattutto il nodo legato a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fuori dal progetto tecnico, continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Dopo il no secco all’Arabia e il gelo sul rinnovo, adesso arriva un gesto social che rischia di segnare la rottura definitiva con l’ambiente bianconero.

Ormai i post di #Vlahovic sono diventati una teleNOVEla… 🥱🥱 pic.twitter.com/2gFPsmLqmw — ℒℯℴ𝓂𝒾𝓃𝒶 (spunta blu) (@anomaleo) July 2, 2025

Nel giorno più amaro per la Juve, eliminata dal Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Real Madrid, è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato. Vlahovic ha messo un like a un post di Jude Bellingham, nel quale il centrocampista inglese celebrava la vittoria dei Blancos proprio sulla Juventus. Un’uscita poco felice, che ha immediatamente scatenato la rabbia dei tifosi e alimentato voci sempre più insistenti di rottura insanabile con il club.

A rendere il tutto ancora più clamoroso, il fatto che il serbo non sia nemmeno sceso in campo nei 90 minuti contro il Real. Rimasto in panchina, fuori dalle rotazioni di Tudor, Vlahovic sembra sempre più un corpo estraneo alla rosa juventina.

Il “like” galeotto è solo l’ultima spia di un rapporto logoro. Da mesi infatti la Juventus cerca una soluzione per liberarsi di Vlahovic e del suo ingaggio pesante, senza riuscirci. L’ex Fiorentina ha già detto no all’Al Hilal e anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, è stato respinto. L’intenzione del giocatore? Arrivare a fine contratto per liberarsi a parametro zero e strappare un maxi ingaggio altrove.

Una posizione che mette la Juve in una posizione di stallo. L’eventuale cessione avrebbe consentito ai bianconeri di affondare su un altro centravanti: da Osimhen a Kolo Muani, i nomi non mancano, ma finché la situazione Vlahovic non si sblocca, in parte il mercato resta bloccato. sì, perché nel frattempo la Juve ha chiuso un acquisto pesantissimo, trovando l’accordo con Jonathan David.

Arrivato nel gennaio 2022 per 70 milioni di euro, Vlahovic non ha mai davvero conquistato l’ambiente bianconero. Le prestazioni altalenanti, qualche infortunio di troppo e ora le frizioni con società e tecnico: l’addio è inevitabile. La Juventus, intanto, continua a cercare una soluzione che liberi spazio tecnico ed economico, mentre i tifosi sembrano aver perso definitivamente la pazienza.

